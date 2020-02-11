Ветерана АТО избили за сделанное автохаму замечание (фото, видео)

Происшествия

В Киеве на Березняках водители и пассажиры двух автомобилей набросились с кулаками и избили ветерана АТО Николая Ворошнова, который на дороге сделал замечание автохаму, нарушившему правила дорожного движения. Ранее в сеть попало видео драки нардепа Ильи Кивы с ветераном АТО в одном из столичных ресторанов.

По словам киевлянина, перед выездом на Дарницкий мост он ехал по главной дороге, когда из-под знака «Уступи дорогу» ему наперерез вылетела другая машина. «Пришлось оттормаживаться. Начал ему сигналить, показывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Подрезав меня, авто затормозило, из него выскочили двое. Водитель представительной внешности, с депутатским значком на отвороте пиджака, а с пассажирского места — охранник в плаще с „ухом“, который сразу „обозначил“ наличие огнестрельного оружия», — пишет Ворошнов на своей страничке в социальных сетях и добавляет, что вскоре на месте инцидента остановилось еще одно авто.

Недолгая перепалка переросла в избиение ветерана — ему разбили губу и выбили половину зуба. «Полицию не вызывал, никаких заявлений не писал, не верю я в наше правосудие, имею на это основания», — пишет Николай Ворошнев, который поблагодарил остановившуюся девушку-водителя за помощь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с автохамом, который не пропускал скорую помощь — медики спешили к больному ребенку.

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