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Где в Киеве с 28 июля по 2 августа работают продуктовые ярмарки: адреса
В Киеве с 28 июля по 2 августа проходят традиционные продуктовые ярмарки. Как сообщают в горгосадминистрации, предлагается в основном отечественная продукция. В разгар лета представлен большой выбор сезонных фруктов и овощей. Кроме того, покупателям можно запастись бакалеей, мясо-молочными, кондитерскими и другими изделиями от агрохозяйств, фермеров, перерабатывающих предприятий.
Столичные власти неустанно рекомендуют горожанам носить маски в общественных местах и придерживаться установленной дистанции. В торговых точках необходимо наличие защитных пластиковых или пленочных экранов, которые помогают исключить ближний контакт с покупателями. В жару требуется наличие холодильников для скоропортящейся продукции. Ярмарки проходят иногда допоздна, а обычно работа сворачивается
28 июля (вторник) ярмарки открыты в трех районах:
- в Днепровском — на улице Микитенко, 2−27;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
- в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1;
29 июля (среда) торговать продуктами будут:
- в Днепровском районе — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Печерском — на улице Большой Васильковской (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;
30 июля (четверг) покупателей ждут по адресам:
- в Голосеевском районе — на улице Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
- в Печерском — на улице Генерала Алмазова, 6;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
- в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.
31 июля (пятница) распродажи состоятся:
- в Голосеевском районе — на проспектах Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Деснянском — на улице Шолом Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
- в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;
- в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, в переулке Виноградном, 4−6;
- в Соломенском — на улице Просвещения (в границах улиц Вузовской и Кривоноса), в переулке Ковальском (в пределах улиц Металлистов и Смоленской);
- в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
1 августа (суббота) сельхозярмарки планируются:
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Деснянском — на улицах Лисковской (между улицами Милославской и Радунской), Марины Цветаевой (в границах улицы Закревского и проспекта Маяковского);
- в Днепровском — на бульваре А. Бучмы, 2−10;
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Печерском — на улице Катерины Билокур;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;
- в Соломенском — на улице Стадионной (в границах улиц Митрополита В. Липковского и Богдановской);
- в Шевченковском — на улице Подвойского, 2−12.
2 августа (воскресенье) сельхозраспродажи пройдут:
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина); в Святошинском — на улице Семашко, 10;
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по расчетам главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, карантинные ограничения в столице могут длиться полтора года. Однако президент Зеленский призвал не продолжать карантин более чем на месяц, несмотря на растущее число новых случаев заболевания COVID-19 в Украине. И учитывая это, адаптивный карантин в Украине продлили до конца лета.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»53
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