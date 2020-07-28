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Жене звезды «Мстителей» и «Тора» пришлось спасаться от наводнения, вылезая из окна машины (видео)
Жену звезды фильмов «Мстители» и «Тор» Криса Хемсворта, испано-американскую актрису Эльсу Патаки, застало врасплох наводнение, начавшееся в результате проливных дождей в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
Как сообщает издание The Mirror, 44-летняя Эльса возвращалась домой вместе с тремя своими детьми, когда ее автомобиль внезапно окружила вода. Машина остановилась, двери заклинило. Патаки пришлось вылезти из окна автомобиля. При этом актриса не забывала оперативно информировать о произошедшем своих подписчиков в соцсетях.
К счастью, Эльсу сопровождал ее друг, который подвез ее и детей на своей собственной машине, которой удалось не завязнуть в грязи.
Эльса, известная по нескольким фильмам серии «Форсаж» вышла замуж за австралийца Хемсворта, который моложе ее на восемь лет, в декабре 2010 года. Их дочери Индии сейчас восемь лет, а сыновьям-близнецам Тристану и Саше — шесть.
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