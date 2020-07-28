27.51 / 27.78 31.97 / 32.52
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Жене звезды «Мстителей» и «Тора» пришлось спасаться от наводнения, вылезая из окна машины (видео)

12:16 28 июля 2020
Эльса Патаки и Крис Хемсворт

Жену звезды фильмов «Мстители» и «Тор» Криса Хемсворта, испано-американскую актрису Эльсу Патаки, застало врасплох наводнение, начавшееся в результате проливных дождей в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

Как сообщает издание The Mirror, 44-летняя Эльса возвращалась домой вместе с тремя своими детьми, когда ее автомобиль внезапно окружила вода. Машина остановилась, двери заклинило. Патаки пришлось вылезти из окна автомобиля. При этом актриса не забывала оперативно информировать о произошедшем своих подписчиков в соцсетях.
К счастью, Эльсу сопровождал ее друг, который подвез ее и детей на своей собственной машине, которой удалось не завязнуть в грязи.

Эльса, известная по нескольким фильмам серии «Форсаж» вышла замуж за австралийца Хемсворта, который моложе ее на восемь лет, в декабре 2010 года. Их дочери Индии сейчас восемь лет, а сыновьям-близнецам Тристану и Саше — шесть.

Elsa Pataky On Notification #chris_hems_worth15 #thor #chrishemsworth #avengers #avengersendgame #avengersassemble #ironman #rdj #evans #chrisevans #marvel #marvelindia #exrraction #netflix #netflixin #endgame #strombraker #australia #india #peace #love #instagram @s.ni_gd.h.a #loveislove @chrishemsworthofficialfan @chrishemsworth @marvel_x_chris @chrishemsworthita @chrishemsworth.new @fans_de_chris_hemsworth @chrishemsworth1p @chrishemsworthythors @chrishemsworth_daily @chrishemsworth5 @chrishemsworthmyman @chris_hemsworth_here2 @thor__20 @chris._.hemsworth.n @chris.hemsworth_the_best @chrishemsworth19 @love_chrishemworth @chrishemsworth_fans16 @chris_hemsworth_style @chrishemsworth17 @_mypridechris @chris_my.baby @clubchrishemsworth @chrishemswortth_ @chrishemsworth_liam @thorhemsworthy @chris.hemsworthy4 @chrishemsworth_esp @chrishemsworthythorfan @chrishemsworth_thor6 @chrishemsworthb @thor.2811 @thor_chrishemsworth_ @thor.hemsworth @thorodinsonfan @thor_asgardian_king @chris_hems_worth15 @rudhrakshjaiswal1 .

Публикация от Chrishemsworthfanpage (@chrishemsworthofficialfan)

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анджелина Джоли заставила ревновать жену Криса Хемсворта.


33

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Юлия Строкина

Лежала на земле вся в крови: на Черниговщине убили молодую девушку (фото, видео)

Виталий Кличко

Битва за Киев: как Офис президента собирается «нокаутировать» Виталия Кличко

Стрельба в Харькове

Стрельба в центре Харькова: пассажир открыл огонь из окна машины (видео)

Александр Спиридон

Многолетний ассистент Луческу отказался работать с ним в «Динамо» (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер