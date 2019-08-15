Жена звезды «Мстителей» Криса Хемсворта приревновала его к Анджелине Джоли (фото)

Шоу-бизнес

В американской прессе появились сообщения о том, что жена звезды «Мстителей» Криса Хемсворта Эльса Патаки приревновала его к Анджелине Джоли. 43-летнюю Патаки, известную по серии фильмов «Форсаж», привело в ярость то, что 44-летняя Джоли и 36-летний Хемсворт слишком уж близко общались на проходившем в Сан-Диего фестивале Comic-Con, посвященном комиксам. Анджлина и Крис вместе презентовали новые кинопроекты Marvel (Джоли присоединится к киновселенной Marvel в фильме «Вечные»).

Крис и Анджелина на фестивале

Источник издания утверждает, что в Хемсворте Джоли видит «более молодую версию» Брэда Питта, что она «наслаждается каждой секундой общения с ним» и что ей «не терпится сыграть с ним влюбленную пару на экране». Как известно, роман Джоли с женатым Питтом начался на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит». И Эльса сейчас «находится в режиме паники», в ужасе думая, что история повторяется. Крис уверяет жену, что нет повода для беспокойства, но та буквально сходит с ума.

Крис и Эльса

Как пишет американский журнал Star, испанка Эльса потребовала, чтобы супруг «свел к нулю» все контакты с Джоли.

Слухи о романе между Крисом Хемсвортом и Анджелиной Джоли начали ходить после того, как засняли в прошлом году сидящими вместе за столиком на церемонии вручения кинопремий «Золотой глобус». Рядом с ними сидел также Тайка Вайтити — режиссер фильма «Тор: Рагнарек» с Хемсвортом в главной роли. «Какая прекрасная пара! У имею в виду вас, мальчики», — прокомментировала тогда это фото Патаки.

А Крису даже пришлось объясняться за этот снимок в телепрограмме Эллен ДеДженерес. Он назвал слухами сообщения о его свиданиях с Джоли, назвав при этом актрису «невероятной и замечательной». И признал, что и он, и его жена являются ее фанатами.

Ранее, как писали «ФАКТЫ». Джоли уже приписывали роман с партнером Криса по серии фильмов «Тор» и «Мстители» — исполнителем роли Локи Томом Хиддлстоном. Причем ходили слухи, что их познакомил сам Хемсворт. А также СМИ связывали актрису с Киану Ривзом.

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