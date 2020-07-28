Перемирием и не пахнет: боевики вновь обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Боевики российско-оккупационных войск, нарушившие очередное «всеобъемлющее прекращение огня» в день его введения, вновь обстреляли позиции ВСУ.

Как сообщают в Минобороны, по состоянию на полдень вторника, 28 июля, был зафиксирован один обстрел из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.

«По имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет. Подразделения Объединенных сил продолжают соблюдать условия прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые провокационные действия противника», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина рассчитывает на возобновление работы Совместного центра по контролю и координации с участием офицеров РФ.

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