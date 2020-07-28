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Возможны пробки: в Киеве частично ограничат проезд возле станции метро «Святошин» (карта)
В Киеве продолжаются дорожные ремонты. Так, на неделю, до 3 августа, частично перекрыли движение возле станции метро «Святошин». В этом месте всегда оживленный трафик, особенно в часы пик, поэтому высока вероятность пробок.
Под мостом, на нижней части путепровода, ведется работа с опорами и балками. Временно движение ограничено и на автостоянке, размещенной в зоне ремонта.
А на Нивках 1 августа дорожники приступят к ремонту улицы Салютной (участок между улицами Туполева и Щербаковского). До 11 августа движение в этом месте частично ограничат.
Водителей просят не парковаться в ремонтной зоне, чтобы не мешать дорожным работам, которые будут проводиться при благоприятных погодных условиях.
Между тем, как информирует «Киевавтодор», на Воздухофлотском путепроводе разбирают участок проезжей части и тротуара в направлении улицы Черновола. Чтобы заменить дефектную балку, снимают асфальтовое покрытие и демонтируют часть монолитной плиты.
Такие же работы выполняются и на части путепровода в сторону Воздухофлотского проспекта. Ремонт продлится до конца сентября.
Масштабное асфальтирование проходит на Шулявском мосту. Борщаговский путепровод обещают восстановить до 1 сентября.
На проспекте Степана Бандеры строители выполнили работы на основном проезде досрочно и запустили движение на всех полосах. Сейчас завершается ремонт на съездах с путепровода. Далее будет ремонтироваться участок от улицы Богатырской до Оболонского проспекта.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Южном мосту ремонт продлится до конца лета. Также до 1 сентября ограничено движение под эстакадным съездом с Днепровского спуска на Набережное шоссе.46
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