- 14:52 Кирилловка после ливня ушла под воду: последствия непогоды сняли с высоты
- 14:51 С художника Ивана Марчука через суд взыскивают 5,5 млн гривен: что произошло
- 14:43 «Люблинский треугольник»: Украина, Литва и Польша объявили о новом формате сотрудничества
- 14:32 В Украине возобновят движение еще 17 поездов: названы направления
- 14:21 Украли деньги и iqos: наглые воры в Киеве попали на видео
- 13:55 Возможны пробки: в Киеве частично ограничат проезд возле станции метро «Святошин» (карта)
- 13:49 Семейный траблшутер для «золотой молодежи»: какие проблемы помогает решить Ефим Шабшай
- 13:47 В Луганской области произошел обвал на шахте: есть жертвы
- 13:46 В Днепре неадекват на глазах у прохожих зверски избил женщину (видео 18+)
- 13:45 «Динамо» опубликовало переписку Суркиса и Луческу
- 13:43 Перемирием и не пахнет: боевики вновь обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
- 13:32 Коронавирус в КПИ: среди заболевших есть офицеры
В Украине возобновят движение еще 17 поездов: названы направления
Пополнился список поездов, запущенных после карантина. С 31 июля возобновится движение 17 региональных поездов, курсирующих из Киева в Фастов, Жмеринку, Конотоп, Ровно, Шостку, Чернигов и другие города. Восстанавливается движение составов в Винницкой, Киевской, Сумской, Черниговской, Ровненской, Житомирской и Хмельницкой областях.
Расписание действительно с 31 июля для поездов:
- № 884/883 Фастов — Зерновое — Киев-Волынский — ежедневно;
- № 888/887 Киев-Волынский — Ворожба — Фастов — ежедневно;
- № 896/895 Киев-Волынский — Конотоп — ежедневно, кроме пятницы и воскресенья;
- № 896/895 Конотоп — Киев-Волынский — ежедневно, кроме понедельника и субботы;
- № 896/895 Киев-Волынский — Шостка — по пятницам и воскресеньям;
- № 896/895 Шостка — Киев-Волынский — по понедельникам и субботам;
- № 864/863−866/865 Неданчичи, Чернигов — Киев-Волынский — по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям;
- № 867 Киев — Жмеринка — по пятницам, субботам и воскресеньям;
- № 868 Жмеринка — Киев — по понедельникам, субботам и воскресеньям;
- № 880/879−882/881 Киев-Волынский — Славутич — Фастов — по воскресеньям;
- № 885 Киев — Ровно — по пятницам, субботам и воскресеньям;
- № 886 Ровно — Шепетовка — по пятницах, субботам и воскресеньям;
- № 870 Шепетовка — Киев — по понедельникам, субботам и воскресеньям;
- № 887/888 Коростень — Винница — ежедневно, кроме понедельника;
- № 889/890 Винница — Коростень — ежедневно, кроме понедельника;
- № 877 Коростень — Житомир — по понедельникам;
- № 878 Житомир — Коростень — по понедельникам.
Напомним, что поезда назначаются по решению региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности по каждой области отдельно.
В «Укрзалізниці» напомнили, что обязательным условием остается использование пассажирами средств индивидуальной защиты. В случае неподчинения требованиям железнодорожники вынуждены прибегнуть к помощи правоохранителей.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что пассажиры без масок задержали электричку под Харьковом: без полиции не обошлось.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»123
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...
Ветер: 1 м/с Ю-В
Давление: 747 мм