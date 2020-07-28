В Украине возобновят движение еще 17 поездов: названы направления

Пополнился список поездов, запущенных после карантина. С 31 июля возобновится движение 17 региональных поездов, курсирующих из Киева в Фастов, Жмеринку, Конотоп, Ровно, Шостку, Чернигов и другие города. Восстанавливается движение составов в Винницкой, Киевской, Сумской, Черниговской, Ровненской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Расписание действительно с 31 июля для поездов:

№ 884/883 Фастов — Зерновое — Киев-Волынский — ежедневно;

№ 888/887 Киев-Волынский — Ворожба — Фастов — ежедневно;

№ 896/895 Киев-Волынский — Конотоп — ежедневно, кроме пятницы и воскресенья;

№ 896/895 Конотоп — Киев-Волынский — ежедневно, кроме понедельника и субботы;

№ 896/895 Киев-Волынский — Шостка — по пятницам и воскресеньям;

№ 896/895 Шостка — Киев-Волынский — по понедельникам и субботам;

№ 864/863−866/865 Неданчичи, Чернигов — Киев-Волынский — по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 867 Киев — Жмеринка — по пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 868 Жмеринка — Киев — по понедельникам, субботам и воскресеньям;

№ 880/879−882/881 Киев-Волынский — Славутич — Фастов — по воскресеньям;

№ 885 Киев — Ровно — по пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 886 Ровно — Шепетовка — по пятницах, субботам и воскресеньям;

№ 870 Шепетовка — Киев — по понедельникам, субботам и воскресеньям;

№ 887/888 Коростень — Винница — ежедневно, кроме понедельника;

№ 889/890 Винница — Коростень — ежедневно, кроме понедельника;

№ 877 Коростень — Житомир — по понедельникам;

№ 878 Житомир — Коростень — по понедельникам.

Напомним, что поезда назначаются по решению региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности по каждой области отдельно.

В «Укрзалізниці» напомнили, что обязательным условием остается использование пассажирами средств индивидуальной защиты. В случае неподчинения требованиям железнодорожники вынуждены прибегнуть к помощи правоохранителей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пассажиры без масок задержали электричку под Харьковом: без полиции не обошлось.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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