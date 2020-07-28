Легенда «Шахтера» бросил жену-россиянку (фото)

Бразильский нападающий Луис Адриано, который в течение восьми лет, с 2007-го по 2015-й, защищал цвета донецкого «Шахтера» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба (128 мячей в 266 проведенных матчах), а сейчас выступает на родине за «Палмейрас», бросил свою жену Екатерину Дорожко.

Футболист удалил со своей страницы в Instagram все совместные фотографии с россиянкой, с которой познакомился во время выступлений за московский «Спартак», при этом новые отношения особо не афиширует. Лишь однажды Луис опубликовал в соцсетях фото с новой пассией — бразильской моделью Лумой Симоэш.

Отметим, что свадьбу с Дорожко бразилец сыграл в ноябре 2019 года. Девушка поехала со своим избранником в Бразилию после того, как Адриано покинул «Спартак» и присоединился к «Палмейрасу». Правда, семейная идиллия продлилась недолго…

Добавим, что брак с россиянкой был уже вторым для 33-летнего футболиста — от первого у него есть трое детей.

От первого брака у футболиста есть трое детей

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тренер победительницы Уимблдона Петры Квитовой бросил жену и переехал к теннисистке.

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