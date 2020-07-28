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Происшествия

Под Одессой обстреляли автомобиль с известным активистом (видео)

15:43 28 июля 2020
Стрельба в авто Ганула

Во вторник, 28 июля, на автодороге Южный — Одесса неизвестные совершили нападение на общественного активиста, главу организации «Уличный фронт» Демьяна Ганула (ранее в центре Одессы неизвестные сожгли его автомобиль).

О нападении на трассе сообщил в Facebook сам Ганул. По его словам, он находился на пассажирском сиденье ВАЗа, ехавшего из Южного в Одессу. Вдруг к машине вплотную приблизились Toyota с киевскими номерами и Mercedes с иностранной регистрацией. «Они всячески стремились столкнуть нас с трассы», — утверждает Ганул, подчеркивая, что находившиеся в указанных авто начали стрелять по ВАЗу. Активист считает, что это спланированная акция, и не скрывает, что стал отстреливаться из пневматического оружия. Он записал номера одного из этих двух автомобилей.

На месте работают сотрудники полиции. Пока никаких комментариев от правоохранительных органов нет.

Демьян Ганул часто принимает участие в акциях против использования советской, коммунистической символики,а также незаконной застройки побережья и исторического центра города.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе жестоко избили Владимира Савченко — главу правозащитной организации «Спільна мета», также выступающей против незаконной застройки города.

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