- 15:52 Дмитрий Танкович принял вызов "Танців з зірками": все участники шоу
- 15:43 Под Одессой обстреляли автомобиль с известным активистом
- 15:31 В Кропивницком нашли повешенным 33-летнего военного
- 15:29 В Санкт-Петербурге после столкновения произошло крушение поездов: впечатляющее видео
- 15:27 Мужчина с топором ворвался в здание синагоги в Мариуполе: инцидент попал на видео
- 14:52 Кирилловка после ливня ушла под воду: последствия непогоды сняли с высоты
- 14:51 С художника Ивана Марчука через суд взыскивают 5,5 млн гривен: что произошло
- 14:43 «Люблинский треугольник»: Украина, Литва и Польша объявили о новом формате сотрудничества
- 14:32 В Украине возобновят движение еще 17 поездов: названы направления
- 14:21 Украли деньги и iqos: наглые воры в Киеве попали на видео
- 13:55 Возможны пробки: в Киеве частично ограничат проезд возле станции метро «Святошин» (карта)
- 13:49 Семейный траблшутер для «золотой молодежи»: какие проблемы помогает решить Ефим Шабшай
Под Одессой обстреляли автомобиль с известным активистом (видео)
Во вторник, 28 июля, на автодороге Южный — Одесса неизвестные совершили нападение на общественного активиста, главу организации «Уличный фронт» Демьяна Ганула (ранее в центре Одессы неизвестные сожгли его автомобиль).
О нападении на трассе сообщил в Facebook сам Ганул. По его словам, он находился на пассажирском сиденье ВАЗа, ехавшего из Южного в Одессу. Вдруг к машине вплотную приблизились Toyota с киевскими номерами и Mercedes с иностранной регистрацией. «Они всячески стремились столкнуть нас с трассы», — утверждает Ганул, подчеркивая, что находившиеся в указанных авто начали стрелять по ВАЗу. Активист считает, что это спланированная акция, и не скрывает, что стал отстреливаться из пневматического оружия. Он записал номера одного из этих двух автомобилей.
На месте работают сотрудники полиции. Пока никаких комментариев от правоохранительных органов нет.
Демьян Ганул часто принимает участие в акциях против использования советской, коммунистической символики,а также незаконной застройки побережья и исторического центра города.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе жестоко избили Владимира Савченко — главу правозащитной организации «Спільна мета», также выступающей против незаконной застройки города.170
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!
Ветер: 1 м/с Ю-В
Давление: 747 мм