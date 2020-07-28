27.52 / 27.78 31.99 / 32.52
Киев: +31
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Подросток утонул в городском фонтане глубиной 30 сантиметров – его засосало в трубу (видео)

15:45 28 июля 2020
Спасатели в фонтане

В испанском городке Мостолес близ Мадрида 16-летний подросток утонул в фонтане глубиной всего 30 сантиметров. Гулявший в парке парень в жару забрался в фонтан вместе со своими друзьями. Хотя, как сообщает издание El Mundo, купаться там было строго запрещено.

Предполагают, что школьники добрались до панели управления, отодвинув прикрывавшую ее сетку. И, нажимая разные кнопки, привели в действие механизм. В итоге одного из подростков засосало в сливную трубу.

Приятели не смогли вытащить его самостоятельно и позвали на помощь — но уже было поздно. Для того, чтобы извлечь тело из трубы, спасателям понадобилось 50 минут.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в бассейне испанского отеля утонула девятилетняя девочка, а также спасавшие ее отец и старший брат.

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Санкт-Петербурге столкнулись два поезда

В Санкт-Петербурге после столкновения произошло крушение поездов: впечатляющее видео

Потоп в Кирилловке

Кирилловка после ливня ушла под воду: последствия непогоды сняли с высоты (фото, видео)

Спасатели в фонтане

Подросток утонул в городском фонтане глубиной 30 сантиметров – его засосало в трубу (видео)

Петля

В Кропивницком нашли повешенным 33-летнего военного

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер