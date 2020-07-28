Подросток утонул в городском фонтане глубиной 30 сантиметров – его засосало в трубу (видео)

В испанском городке Мостолес близ Мадрида 16-летний подросток утонул в фонтане глубиной всего 30 сантиметров. Гулявший в парке парень в жару забрался в фонтан вместе со своими друзьями. Хотя, как сообщает издание El Mundo, купаться там было строго запрещено.

Предполагают, что школьники добрались до панели управления, отодвинув прикрывавшую ее сетку. И, нажимая разные кнопки, привели в действие механизм. В итоге одного из подростков засосало в сливную трубу.

Приятели не смогли вытащить его самостоятельно и позвали на помощь — но уже было поздно. Для того, чтобы извлечь тело из трубы, спасателям понадобилось 50 минут.

Varón 16 años fallece ahogado en una fuente ornamental en el parque Finca Liana de #Mostoles.

Era succionado por una tubería dentro de la zona de maquinaria. Se encontraba sumergido y tiene que ser Rescatado por Bomberos @AytoMostoles. #SUMMA112 confirma fallecimiento tras RCP. pic.twitter.com/19raVC2H2x — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) July 27, 2020

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в бассейне испанского отеля утонула девятилетняя девочка, а также спасавшие ее отец и старший брат.

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