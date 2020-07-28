Легальным сельхозпроизводителям не стоит бояться закона о минимальном налоге на гектар, — СМИ

Закон о минимальном налоге на гектар (№ 3131-д) уменьшит дисбаланс налоговой нагрузки и будет стимулировать конкуренцию в агросекторе. Такое мнение высказали эксперты интернет-изданию Agravery.

По словам партнерши аудиторской компании Crowe Erfolg Ukraine Ольги Богдановой, бюджет Украины ежегодно теряет 50−70 млрд гривен из-за теневых схем с арендой земли. Наибольшие злоупотребления приходятся на сельское хозяйство.

«Закон нужен для уменьшения дисбаланса налоговой нагрузки в агросекторе. Я удивлена ​​интенсивностью критики этого закона, который появился в последнее время. Но в любом уголке Украины я не встречала аграриев, которые были против этого закона», — отметила Ольга Богданова.

Фермер Валерий Колоша, который хозяйничает на 3000 га сельскохозяйственных площадей, поддерживает идею минимального налога на гектар, ведь он выровняет конкуренцию производства: «Есть фермеры, которые не оформляют свою деятельность официально, они собирают земельный банк по родственникам и знакомым. Что-то на этих землях выращивают и «вчерную» продают перекупщикам за наличные. За это они ни копейки в бюджет не платят… Неправильно, когда кто-то платит, а кто нет. Поэтому, считаю, что противники минимального налога на гектар — это те, кто привык работать «в тени».

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов объясняет: «Закон 3131-д не вводит новых налогов, а лишь обязывает всех платить те, что уже существуют. Для производителей, которые работают официально, ничего не изменится. Нечего бояться и тем, кто сдает пай в аренду официально — налоговые обязательства возлагаются на арендатора. Легальные сельхозпроизводители пока платят с одного гектара гораздо больше, чем предлагается законопроектом, — от 2 до 5 тыс. грн. „Теневики“ вообще ничего не платят, хотя получают с 1 га не менее 14 тыс. грн выручки».

По его словам, если земля обрабатывается физлицом, нужно платить налог на доходы физических лиц и военный сбор со всех своих доходов: «Это от 2,8 до 4 тыс. грн с гектара в год. Также к этой сумме нужно добавить налог на землю и НДФЛ с арендной платы. Если фермер зарегистрирован как юридическое лицо, то он будет платить единый налог четвертой группы — около 280 грн с 1 га, НДФЛ и ВЗ по арендной плате — не менее 600 грн с гектара (19,5% с 3000 грн), НДФЛ и ВЗ из своих доходов — тоже не меньше 600 грн с 1 га. Итого получаем 1480 грн. Это минимальные расчеты, реальный доход с гектара после уплаты аренды составляет 3−6 тыс. грн в год».

Напомним, законопроект 3131-д вводит заданное налоговое обязательство для крупных и средних аграриев. После 2 лет переходного периода оно составит 4,5% от нормативной денежной оценки (1215 грн на гектар), для мелких сельхозпроизводителей, ООО и семейных ферм всего 2% - 540 грн за гектар. Закон касается только участков от 1 га, его действие не распространяется на владельцев огородов и приусадебных участков, а также на паи, находящиеся в официальной аренде.

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