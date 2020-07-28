В Лисичанске пьяный неадекват бросался на прохожих с ножом и газовым баллончиком: есть пострадавшие (видео)

В Лисичанске (Луганская область) нетрезвый мужчина нападал на прохожих. «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре посреди улицы неадекват жестоко избил женщину.

Как информирует Патрульная полиция Луганской области в своем Facebook, прибыв по вызову, инспекторы увидели скопление людей и раненого мужчину. Свидетели указали на злоумышленника, который нанес пострадавшему ножевые ранения. Полицейские догнали его — мужчина оказался в нетрезвом состоянии. У задержанного обнаружили газовый баллончик. Установлено, что неадекват приставал к прохожим, атаковал их из газового баллончика, а затем угрожал ножом.

Раненого 30-летнего мужчину забрала скорая помощь, а задержанного патрульные доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Днепре произошел бурный конфликт между пассажиркой маршрутного такси и двумя пенсионерками.

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