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В Днепре неадекват на глазах у прохожих зверски избил женщину (видео 18+)
В Днепре мужчина проявил поразительную жестокость, избивая женщину в центре города. В соцсети сообщили, что та якобы позволила себе нецензурное выражение в его адрес и в адрес его матери. Напомним, ранее в Запорожье до смерти избили ветерана АТО, который вступился за девушку.
В кадре девушка подбегает к мужчине, что-то ему говорит, показывая неприличный жест. После этого он догоняет ее и сильно толкает, так что девушка падает не землю. Затем агрессивный «мститель» еще и наносит девушке удар ногой в голову.
В полиции сообщили, что мужчину задержали и доставили в районное отделение. Его личность установлена — это житель Покрова Михаил К., 1988 года рождения.
Правоохранители уточнили, что жертвой фигуранта стала его сожительница. Она уже дала свои показания.
Напомним, ранее в Днепре произошло резонансное избиение женщины в маршрутки. Мужчину, устроившего его, наказали сами горожане, однако затем появилась другая версия события.301
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!
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