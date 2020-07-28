В Днепре неадекват на глазах у прохожих зверски избил женщину (видео 18+)

В Днепре мужчина проявил поразительную жестокость, избивая женщину в центре города. В соцсети сообщили, что та якобы позволила себе нецензурное выражение в его адрес и в адрес его матери. Напомним, ранее в Запорожье до смерти избили ветерана АТО, который вступился за девушку.

В кадре девушка подбегает к мужчине, что-то ему говорит, показывая неприличный жест. После этого он догоняет ее и сильно толкает, так что девушка падает не землю. Затем агрессивный «мститель» еще и наносит девушке удар ногой в голову.

В полиции сообщили, что мужчину задержали и доставили в районное отделение. Его личность установлена — это житель Покрова Михаил К., 1988 года рождения.

Оперативное фото задержанного

Правоохранители уточнили, что жертвой фигуранта стала его сожительница. Она уже дала свои показания.

Напомним, ранее в Днепре произошло резонансное избиение женщины в маршрутки. Мужчину, устроившего его, наказали сами горожане, однако затем появилась другая версия события.

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