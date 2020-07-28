27.51 / 27.78 31.98 / 32.52
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Днепре неадекват на глазах у прохожих зверски избил женщину (видео 18+)

13:46 28 июля 2020
Скрин видео

В Днепре мужчина проявил поразительную жестокость, избивая женщину в центре города. В соцсети сообщили, что та якобы позволила себе нецензурное выражение в его адрес и в адрес его матери. Напомним, ранее в Запорожье до смерти избили ветерана АТО, который вступился за девушку.

В кадре девушка подбегает к мужчине, что-то ему говорит, показывая неприличный жест. После этого он догоняет ее и сильно толкает, так что девушка падает не землю. Затем агрессивный «мститель» еще и наносит девушке удар ногой в голову.

В полиции сообщили, что мужчину задержали и доставили в районное отделение. Его личность установлена — это житель Покрова Михаил К., 1988 года рождения.

Оперативное фото задержанного

Правоохранители уточнили, что жертвой фигуранта стала его сожительница. Она уже дала свои показания.

Напомним, ранее в Днепре произошло резонансное избиение женщины в маршрутки. Мужчину, устроившего его, наказали сами горожане, однако затем появилась другая версия события.

301

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Скрин видео

В Днепре неадекват на глазах у прохожих зверски избил женщину (видео 18+)

Виталий Кличко

Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях: что произошло

Юлия Строкина

Лежала на земле вся в крови: на Черниговщине убили молодую девушку (фото, видео)

проспект Бандеры

Возможны пробки: в Киеве частично ограничат проезд возле станции метро «Святошин» (карта)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер