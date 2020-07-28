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Политика

НАПК проверит, за какие деньги Кучер покупает квартиры, — СМИ

17:00 28 июля 2020
Кучер
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит декларацию председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера. Об этом сообщают «Буквы».

Алексей Кучер оказался в числе 13 топ-чиновников, чьи декларации проверит НАПК. Бывший адвокат, выступивший защитником, в частности, по делу «Рюкзаки Авакова», летом 2019 года был избран в парламент от партии «Слуга народа». Избирательная кампания Кучера, согласно отчету НАПК, стоила чуть больше 800 тыс. грн, при этом половину профинансировал сам Кучер.

В материале журналист задает вопрос, на какие средства?

«Ведь в декларацию, подаваемую на главу ОГА, он не внес никаких доходов. При этом у кандидата было 3 квартиры, 4 автомобиля, офис и 77 биткойнов. В декларации за 2019-й Кучер уже показал доход — 100 тыс. грн депутатской зарплаты и 35 тыс. грн — в ОГА. Еще 49 тыс. грн его жена заработала за отчуждение имущества. Согласно этой декларации, семья владела уже 4 квартирами в Харькове, домом на 100 кв. в Люботине и еще одним недостроенным там же, 3 земельными участками — 2 в Люботине и еще 6,2 га в Новорайске на Херсонщине, где Кучер родился. К тому же в их автопарке Lexus 2017 года, Audi 2011, Volkswagen 2011, ГАЗ-САЗ 1989», — говорится в материале.

Также издание отмечает, что в марте 2017-го жена Кучера Виктория подавала декларацию, претендуя на должность помощницы судьи: «В ней также не были указаны никакие доходы семьи, кроме 10 тыс. грн помощи при рождении ребенка. По этой декларации в 2016-м у Кучера была только 1 квартира и автомобиль Volkswagen. Из недавней декларации, поданной Викторией Кучер перед увольнением с должности помощника судьи, стало ясно, что 2 квартиры семья приобрела в 2018-м (по 600 тыс. грн каждая) и 1 самую большую (на 90 кв. м) — получила в пользование в 2019 году».

«Наконец НАПК начало проверку его деклараций. Результат проверки покажет, действительно ли НАПК незаангажированная структура, которая не поддается влиянию со стороны высших должностных лиц государства», — прокомментировала проверку ОО «Антикоррупционный блок участников АТО».

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