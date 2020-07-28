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Стало известно, кого взорвали в джипе на Львовщине (фото)
Автомобиль Mitsubishi Pajero взорвался рано утром во вторник, 28 июля, в селе Княжий Мост Мостисского района на Львовщине. Погиб 41-летний житель Львова.
По информации львовского издания ZAXID.NET, это Тарас Иваничко — владелец нескольких фирм, которые занимались ремонтом автомобилей, добычей песка и гравия, строительством, а также ночными клубами. По предположению издания, он также был связан с игорным бизнесом и одним из местных криминальных авторитетов.
Взрыв произошел, когда бизнесмен садился в машину.
На месте покушения работают следственно-оперативная группа, кинологи, эксперты. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц». Ведется следствие, которое не исключает, что это начало передела сфер влияния в криминальном мире.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на трассе под Одессой обстреляли машину с известным активистом Демьяном Ганулом. Ранее другой его автомобиль сожгли в центре Одессе.146
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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