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Происшествия

Стало известно, кого взорвали в джипе на Львовщине (фото)

18:40 28 июля 2020
Взорванный Mitsubishi Pajero

Автомобиль Mitsubishi Pajero взорвался рано утром во вторник, 28 июля, в селе Княжий Мост Мостисского района на Львовщине. Погиб 41-летний житель Львова.

По информации львовского издания ZAXID.NET, это Тарас Иваничко — владелец нескольких фирм, которые занимались ремонтом автомобилей, добычей песка и гравия, строительством, а также ночными клубами. По предположению издания, он также был связан с игорным бизнесом и одним из местных криминальных авторитетов.

Взрыв произошел, когда бизнесмен садился в машину.

На месте покушения работают следственно-оперативная группа, кинологи, эксперты. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц». Ведется следствие, которое не исключает, что это начало передела сфер влияния в криминальном мире.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на трассе под Одессой обстреляли машину с известным активистом Демьяном Ганулом. Ранее другой его автомобиль сожгли в центре Одессе.

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