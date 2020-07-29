- 07:40 У 78% переболевших коронавирусом возникают проблемы с сердцем — результаты исследования
- 07:36 Российский боксер убил отца трех детей, заступившегося за инвалида
- 07:33 В СНБО оценили угрозу российского вторжения с юга
- 07:08 Синоптики уточнили, какой будет погода в Украине в последние дни июля
- 06:56 Месть за контакты с Тайванем: китайские хакеры атаковали компьютерные сети Ватикана
- 06:30 Под Киевом легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, пострадали люди
- 06:10 Ученый установил связь между избыточным весом чиновников и скрытым уровнем коррупции в стране
- 04:55 Стало известно, кто может возглавить украинскую делегацию в ТКГ вместо Кучмы
- 04:25 Вернулись на поле забрать мяч: в Мексике молния убила двух футболисток
- 03:58 В ОБСЕ назвали количество нарушений в первый день перемирия на Донбассе
- 03:25 Погибли миллиарды: в Австралии подсчитали животных, убитых страшными пожарами
- 02:40 В Лукьяновском СИЗО обнаружили коронавирус, среди заболевших – охранник
Месть за контакты с Тайванем: китайские хакеры атаковали компьютерные сети Ватикана
Китайские хакеры, которых Евросоюз намерен наказать 30 июля санкциями, в последние месяцы осуществили несколько кибератак на компьютерные сети Ватикана.
Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные американской компании Recorded Future, работающей в сфере кибербезопасности, пишет ТАСС.
По информации газеты, в период с мая текущего года хакеры, которые, по убеждению специалистов Recorded Future, напрямую связаны с властями в Пекине, осуществили несколько кибератак. Их целями якобы были компьютерные сети Ватикана, а также учебной миссии Святого престола, которая, как уточняет газета, «де-факто представляет интересы Ватикана в Гонконге».
Издание не указывает, удалось ли предполагаемым интернет-мошенникам получить доступ к какой-либо секретной информации. При этом журналисты обращают внимание на то, что атаки были совершены в преддверии намеченного на сентябрь этого года очередного раунда переговоров по вопросу назначения Папой Римским епископов в Китае.
Предварительное соглашение об утверждении Папой Римским епископов, которые ранее назначались так называемой патриотической католической церковью в Китае, было заключено 22 сентября 2018 года. Как указывал Папа Римский Франциск, переговоры по этому вопросу велись представителями Ватикана и КНР на протяжении десяти лет.
Местные наблюдатели называли это соглашение историческим и открывающим путь к укреплению отношений между Святым престолом и КНР. В августе 2019 года руководство КНР впервые с момента подписания соглашения одобрило кандидатуру главы одной из епархий на китайской территории.
Отмечается, что Святой престол — единственный европейский субъект международного права, напрямую поддерживающий дипломатические отношения с Тайванем, что вызывает резкое недовольство в Пекине. Контакты между внешнеполитическими ведомствами Ватикана и КНР носят специфический характер: все двусторонние переговоры ведутся на уровне официальных представителей религиозных кругов. Первая официальная встреча глав внешнеполитических ведомств Китая и Ватикана прошла в Мюнхене в феврале текущего года.
Издание отмечает, что в Китае довольно давно существует хронический дефицит епископов: согласно статистике по состоянию на 2019 год, порядка одной трети из 98 католических епархий материковой части страны их не имеют. Многие из высших церковных иерархов — люди преклонного возраста, готовые уйти на пенсию. Это отрицательно сказывается на деятельности храмов. Всего в КНР около 6,5 млн католиков, имеется более 7 тыс. священнослужителей и порядка 6 тыс. церквей, признаваемых Папой Римским.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне подконтрольные ФСБ России хакерские группировки организовали нападение на Представительство президента Украины Владимира Зеленского в аннексированном Крыму.39
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 746 мм