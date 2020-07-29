Месть за контакты с Тайванем: китайские хакеры атаковали компьютерные сети Ватикана

Китайские хакеры, которых Евросоюз намерен наказать 30 июля санкциями, в последние месяцы осуществили несколько кибератак на компьютерные сети Ватикана.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные американской компании Recorded Future, работающей в сфере кибербезопасности, пишет ТАСС.

По информации газеты, в период с мая текущего года хакеры, которые, по убеждению специалистов Recorded Future, напрямую связаны с властями в Пекине, осуществили несколько кибератак. Их целями якобы были компьютерные сети Ватикана, а также учебной миссии Святого престола, которая, как уточняет газета, «де-факто представляет интересы Ватикана в Гонконге».

Издание не указывает, удалось ли предполагаемым интернет-мошенникам получить доступ к какой-либо секретной информации. При этом журналисты обращают внимание на то, что атаки были совершены в преддверии намеченного на сентябрь этого года очередного раунда переговоров по вопросу назначения Папой Римским епископов в Китае.

Предварительное соглашение об утверждении Папой Римским епископов, которые ранее назначались так называемой патриотической католической церковью в Китае, было заключено 22 сентября 2018 года. Как указывал Папа Римский Франциск, переговоры по этому вопросу велись представителями Ватикана и КНР на протяжении десяти лет.

Местные наблюдатели называли это соглашение историческим и открывающим путь к укреплению отношений между Святым престолом и КНР. В августе 2019 года руководство КНР впервые с момента подписания соглашения одобрило кандидатуру главы одной из епархий на китайской территории.

Отмечается, что Святой престол — единственный европейский субъект международного права, напрямую поддерживающий дипломатические отношения с Тайванем, что вызывает резкое недовольство в Пекине. Контакты между внешнеполитическими ведомствами Ватикана и КНР носят специфический характер: все двусторонние переговоры ведутся на уровне официальных представителей религиозных кругов. Первая официальная встреча глав внешнеполитических ведомств Китая и Ватикана прошла в Мюнхене в феврале текущего года.

Издание отмечает, что в Китае довольно давно существует хронический дефицит епископов: согласно статистике по состоянию на 2019 год, порядка одной трети из 98 католических епархий материковой части страны их не имеют. Многие из высших церковных иерархов — люди преклонного возраста, готовые уйти на пенсию. Это отрицательно сказывается на деятельности храмов. Всего в КНР около 6,5 млн католиков, имеется более 7 тыс. священнослужителей и порядка 6 тыс. церквей, признаваемых Папой Римским.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне подконтрольные ФСБ России хакерские группировки организовали нападение на Представительство президента Украины Владимира Зеленского в аннексированном Крыму.

39

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter