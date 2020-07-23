27.72 / 28.02 31.70 / 32.26
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Послы Евросоюза согласились наказать Россию санкциями за кибератаки

6:43 23 июля 2020
Санкции против России

Инициатива Германии наказать Российскую Федерацию за кибератаки находит все больше понимания в Европейском союзе.

В частности, в среду, 22 июля, послы Евросоюза согласились на предварительные санкции в отношении России (а также Китая и Северной Кореи) за кибер-нападения на сервера официальных органов ЕС.

Пока что согласие является предварительным, сообщает «Польское радио» со ссылкой на своего корреспондента в Брюсселе — 22 июля началась письменная процедура по данному делу.

Тем не менее, оно наверняка будет реализовано — если ни одна страна не будет возражать против него.

Планируется, что 30 июля решение будет обнародовано официально.

Санкции будут касаться субъектов из России, Китая и Северной Кореи — их финансовые активы в Европе заморозят.

Кроме этого, группе китайских и российских хакеров запретят въезд в ЕС, а их счета в европейских банках также заморозят.

В то же время пока что в «черном списке» хакеров из России и Китая пока что нет ни одной фирмы или хакера — все фамилии и названия находятся на стадии обсуждения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Министерство финансов США ввело санкции за киберпреступления — они применяются к семи российским компаниям, а также к физическим лицам.

4

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Стрелецкая бухта Севастополя

Превратили в "клоаку": в сети показали, до чего оккупанты довели Стрелецкую бухту Севастополя (фото)

Десантинки в беретах цвета марун

В десантно-штурмовых войсках заявили, что не откажутся от малиновых беретов в пользу "советских" голубых

Новый учебный год

Шесть уроков в маске не высидишь: в Минздраве рассказали, как будут работать школы в новом учебном год

Диагностика рака

Разработана революционная методика выявления рака за 4 года до появления симптомов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер