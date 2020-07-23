Послы Евросоюза согласились наказать Россию санкциями за кибератаки

Инициатива Германии наказать Российскую Федерацию за кибератаки находит все больше понимания в Европейском союзе.

В частности, в среду, 22 июля, послы Евросоюза согласились на предварительные санкции в отношении России (а также Китая и Северной Кореи) за кибер-нападения на сервера официальных органов ЕС.

Пока что согласие является предварительным, сообщает «Польское радио» со ссылкой на своего корреспондента в Брюсселе — 22 июля началась письменная процедура по данному делу.

Тем не менее, оно наверняка будет реализовано — если ни одна страна не будет возражать против него.

Планируется, что 30 июля решение будет обнародовано официально.

Санкции будут касаться субъектов из России, Китая и Северной Кореи — их финансовые активы в Европе заморозят.

Кроме этого, группе китайских и российских хакеров запретят въезд в ЕС, а их счета в европейских банках также заморозят.

В то же время пока что в «черном списке» хакеров из России и Китая пока что нет ни одной фирмы или хакера — все фамилии и названия находятся на стадии обсуждения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Министерство финансов США ввело санкции за киберпреступления — они применяются к семи российским компаниям, а также к физическим лицам.

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