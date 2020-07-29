11-летняя Дарья Острищенко установила рекорд Украины по стоянию в планке на локтях и тем самым бросила вызов парням. На днях украинский рекорд установил двухлетний киевлянин Владислав Зайончковский.

Чтобы в украинской Книге рекордов зафиксировали рекорд девочки, ей нужно было простоять на локтях минимум полчаса. Дарья продержалась в планке 50 минут и три секунды.

Тренер девочки по каратэ Анастасия Билюк рассказывает, что во время карантина на дистанционных занятиях она придумала для учеников дневник достижений. Среди упражнений, которые приходилось делать, чтобы не потерять тонус, была и планка. Все дети делали это упражнение по 2−3 минуты, а Дарья держалась долго.

Фиксировали достижение девочки в спортклубе без кондиционера, когда на улице стояла 32-градусная жара. Это все значительно усложняло и без того нелегкое упражнение. Тренеры по очереди создавали сквозняк с помощью верхней одежды.

Каждые пять минут Дарье аплодировали. На 51 минуте представительница национального реестра рекордов решила остановить девочку, потому что, несмотря на время, здесь важна и техника исполнения, говорится в сюжете ТСН.

По словам самой Даши, мировой рекордсмен простоял в планке час и две секунды, но выполнял это упражнение с ошибками.

Девочка готовилась к своему рекорду на протяжении двух месяцев, каждый вечер тренируя планку. Лучшее ее время — час и две минуты.

Теперь побить рекорд Дарьи уже готовятся сразу несколько парней, которым она бросила вызов. Но сама девочка нацелилась на мировой рекорд.

Напомним, ранее курсант Житомирского военного института Дмитрий Косатый установил рекорд Украины в упражнении «Подъем переворотом» на перекладине на открытом воздухе.

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