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Общество и люди

Двухлетний ребенок установил невероятный рекорд Украины (фото, видео)

7:47 25 июля 2020
Маленький рекордсмен

Двухлетний киевлянин Владислав Зайончковский установил новый рекорд Украины, выполнив 430 скручиваний в упражнении на пресс. На это ему потребовалось меньше часа, что зафиксировали представители Национального реестра рекордов. Напомним, курсант Житомирского военного института Дмитрий Косатый установил рекорд Украины в упражнении «Подъем переворотом» на перекладине на открытом воздухе.

По их словам, они увидели, что никакого принуждения со стороны взрослых мальчику не потребовалось — ему было и просто, и легко, ведь накануне, отмечает ТСН, он побил свой собственный рекорд в 700 (!) скручиваний.

Поддерживала Влада вся семья — папа, мама и двое старших братьев.

Отец рекордсмена Алексей признался, что ему приходится останавливать младшего сына, поскольку он опасается за его здоровье.

«Обычно я его останавливаю, потому что я понимаю, что могут быть проблемы, о которых мы не знаем», — говорит обеспокоенный мужчина.

А мама Юлия вспоминает, что отругала мужа, когда мальчик впервые сделал 20−30 упражнений.

«Мы папу отругали. Потому что тогда 30−50 звучало очень страшно. А когда поняли, что с ребенком ничего не происходит, он завершает тренировку в хорошем настроении и начинает еще бегать по квартире», — говорит она.

Последние минуты перед упражнениями

Опрошенные журналистами медики утверждают, что у детей первых лет жизни физическое развитие пропорционально интеллектуальному развитию, поэтому стимуляция физического развития всегда приводит к стимуляции интеллектуального. В то же время, по словам травматолога Андрея Барковского, излишние физические нагрузки могут иметь негативное влияние на сердечно-сосудистую систему малыша, поэтому для таких детей важно проходить регулярные осмотры у медиков.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о самом маленьком фокуснике Украины.

Фото AP News

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