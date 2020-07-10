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Курсант из Житомира установил рекорд Украины, 760 раз выполнив подъем переворотом на перекладине (фото, видео)

20:59 10 июля 2020
курсант

Житомирянин Дмитрий Косатый, курсант Житомирского военного института, установил рекорд Украины в упражнении «Подъем переворотом» на перекладине на открытом воздухе. Он выполнил 760 подъемов-переворотов. В январе этого года в Национальный реестр рекордов Украины попал 80-летний киевлянин, который наизусть читал стихи 12 часов подряд.

О курсанте Дмитрии Косатом известно, что в прошлом он — воспитанник житомирской спортивной школы футбола «Полесье» и экс-игрок команды U-19 этого клуба.

«Сила воли, мощь и упорство, а еще доброе сердце — так характеризуют его друзья. Он пообещал, что к концу обучения побьет рекорд в 1300 раз. И мы уверены — он это сделает», — говорится в сообщении Житомирского военного института в Facebook.

Напомним, в Украине в 2008 году установлен рекорд Книги рекордов Гиннеса в упражнении «Подъем переворотом». Его установил студент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Тарас Корниюк. На протяжении 3 часов 15 секунд без передышки парень выполнил 1303 подъема переворотом на перекладине. Мировой рекорд в упражнении «Подъем переворотом» принадлежит россиянину из Санкт-Петербурга, который сделал в 2017 году 1400 подъемов переворотом на перекладине.

«ФАКТЫ» писали, что недавно в Национальный реестр рекордов Украины попала модель из Полтавской области.

Фото: Facebook Житомирский военный институт

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