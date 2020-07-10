- 20:59 Курсант из Житомира установил рекорд Украины, 760 раз выполнив подъем переворотом на перекладине
- 20:21 "Слуги народа" хотят создать ВСК для изучения скандальной "пленки Деркача"
- 20:05 Саакашвили втянул Украину в дипломатический скандал с Грузией: МИД выступил с заявлением
- 19:58 Одесситка отсудила у горсовета 12 тысяч долларов на ремонт своего авто, поврежденного упавшим деревом
- 19:32 Коронавирус на Арабатской стрелке: 165 постояльцев базы отдыха отправили на самоизоляцию
- 19:32 Полиция задержала подозреваемых в ограблении автомобиля «Укрпочты» на Полтавщине
- 18:57 "Его судьбой никто не интересуется": что нового в деле похищенного на админгранице с Крымом украинского военного
- 18:38 Мирные переговоры должны быть в пользу Украины, — Игорь Палица
- 18:37 «Боремся за молодежь»: Зеленский подписал закон о льготном поступлении выпускников из ОРДЛО и Крыма в вузы Украины
- 18:32 Днепропетровская ОГА передала Ярославскому землю под строительство нового терминала аэропорта
- 18:28 Россия вводит новое обязательное требование для въезжающих в страну иностранцев
- 18:21 Эрдоган решил судьбу Айя-Софии: знаменитый музей стал действующей мечетью
Курсант из Житомира установил рекорд Украины, 760 раз выполнив подъем переворотом на перекладине (фото, видео)
Житомирянин Дмитрий Косатый, курсант Житомирского военного института, установил рекорд Украины в упражнении «Подъем переворотом» на перекладине на открытом воздухе. Он выполнил 760 подъемов-переворотов. В январе этого года в Национальный реестр рекордов Украины попал 80-летний киевлянин, который наизусть читал стихи 12 часов подряд.
О курсанте Дмитрии Косатом известно, что в прошлом он — воспитанник житомирской спортивной школы футбола «Полесье» и экс-игрок команды U-19 этого клуба.
«Сила воли, мощь и упорство, а еще доброе сердце — так характеризуют его друзья. Он пообещал, что к концу обучения побьет рекорд в 1300 раз. И мы уверены — он это сделает», — говорится в сообщении Житомирского военного института в Facebook.
Напомним, в Украине в 2008 году установлен рекорд Книги рекордов Гиннеса в упражнении «Подъем переворотом». Его установил студент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Тарас Корниюк. На протяжении 3 часов 15 секунд без передышки парень выполнил 1303 подъема переворотом на перекладине. Мировой рекорд в упражнении «Подъем переворотом» принадлежит россиянину из Санкт-Петербурга, который сделал в 2017 году 1400 подъемов переворотом на перекладине.
«ФАКТЫ» писали, что недавно в Национальный реестр рекордов Украины попала модель из Полтавской области.
Фото: Facebook Житомирский военный институт19
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Курсант из Житомира установил рекорд Украины, 760 раз выполнив подъем переворотом на перекладине (фото, видео)
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..