Жена принца Чарльза Камилла произвела фурор среди пользователей соцсетей стильной маской (фото)

Жена принца Уэльского Чарльза Камилла, которая недавно сравнила мужа с козлом, посетила Национальную галерею, возобновившую работу после карантина. Расстояние между музеем и своей лондонской резиденцией Кларенс-хаус Камилла преодолела пешком.

Герцогиня Корнуольская, которой 17 июля исполнилось 73 года, впервые появилась на публике в маске. И вызвала фурор среди пользователей сети этим стильным аксессуаром. Маску стоимостью 50 долларов с принтом в виде перьев павлина от дизайнера Фионы Клэр фанаты королевской семьи называли «очаровательной». И хвалили герцогиню за соблюдение масочного режима.

До сих пор из всех членов королевской семьи появлялся на публике в маске лишь один принц Уильям. В то время, как члены других королевских семей Европы (в том числе Испании и Бельгии) носят маски в общественных местах постоянно.

Принц Уильям

Камилла, беседуя с персоналом, в шутку поинтересовалась, слышит ли кто-то, что она говорит, или ткань ее приглушает.

Издание Daily Mail сообщает, что сшитую на заказ дизайнерскую маску Камилле подарил один из ее друзей на день рождения. Она была единственной в своем роде, но дизайнер уже заявила, что может сделать копию королевской маски за 62 доллара.

Маска была выбрана в тон синему джинсовому платью герцогини. Наряд был дополнен брошью в виде черепахи и сумочкой с бамбуковыми ручками.

фото Twitter Royal Family

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сотрудник магазина упал в обморок, здороваясь с принцем Чарльзом — момент попал на видео.

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