- 10:50 В Украине готовятся к вмешательству России в местные выборы
- 10:44 СБУ провела антидиверсионные морские учения на юге Украины: появились яркие фото и видео
- 10:40 В России скончался легендарный футболист донецкого «Шахтера»
- 10:31 "Прощальный танец": еще один последний клип от распавшихся "Время и Стекло"
- 10:20 Евросоюз меняет правила работы дальнобойщиков: как это отразится на Украине
- 10:12 Илон Маск передумал поддерживать Канье Уэста на президентских выборах
- 10:06 Могла взорваться в любой момент: в Киеве на детской площадке снова нашли гранату
- 09:43 В жутком ДТП под Николаевом загорелись две машины, водитель одной из них сгорел
- 09:24 Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы: онлайн-трансляция
- 09:20 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:19 В Украине за сутки от коронавируса выздоровело более тысячи человек
- 09:13 Ушел из жизни меценат Игорь Понамарчук
Сотрудник магазина упал в обморок, здороваясь с принцем Чарльзом – момент попал на видео
Принц Уэльский Чарльз и его жена Камилла, которые первыми из членов британской королевской семьи завершили карантин, посетили распределительный центр сети супермаркетов Asda в Бристоле, чтобы поблагодарить сотрудников за их организованную работу по доставке товаров во время пандемии.
Как сообщает издание The Daily Telegraph, один из встречавших наследника престола работников магазина, разговаривая с ним, внезапно зашатался и рухнул, потеряв сознание. Шокированный Чарльз протянул к нему руку со словами «О, Боже!», будто желая поддержать. А потом обеспокоенно наблюдал, как коллеги приводили мужчину в чувство. Убедившись, что упавший в обморок приходит в себя, Чарльз невозмутимо завязал беседу уже с другим сотрудником, ожидавшим своей очереди беседовать с ним. С потерявшим сознание принц пообщался позже, поинтересовавшись его самочувствием.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что жена принца Чарльза Камилла повредила спину, отказалась от занятий балетом и назвала мужа козлом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.