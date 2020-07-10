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Сотрудник магазина упал в обморок, здороваясь с принцем Чарльзом – момент попал на видео

10:47 10 июля 2020
Принц Чарльз

Принц Уэльский Чарльз и его жена Камилла, которые первыми из членов британской королевской семьи завершили карантин, посетили распределительный центр сети супермаркетов Asda в Бристоле, чтобы поблагодарить сотрудников за их организованную работу по доставке товаров во время пандемии.

Как сообщает издание The Daily Telegraph, один из встречавших наследника престола работников магазина, разговаривая с ним, внезапно зашатался и рухнул, потеряв сознание. Шокированный Чарльз протянул к нему руку со словами «О, Боже!», будто желая поддержать. А потом обеспокоенно наблюдал, как коллеги приводили мужчину в чувство. Убедившись, что упавший в обморок приходит в себя, Чарльз невозмутимо завязал беседу уже с другим сотрудником, ожидавшим своей очереди беседовать с ним. С потерявшим сознание принц пообщался позже, поинтересовавшись его самочувствием.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жена принца Чарльза Камилла повредила спину, отказалась от занятий балетом и назвала мужа козлом.


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