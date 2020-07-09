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Жена принца Чарльза Камилла повредила спину, отказалась от занятий балетом и назвала мужа козлом (фото)
72-летняя герцогиня Камилла дала интервью BBC Radio 5. В нем супруга принца Чарльза рассказала о жизни, которую они с мужем вели на карантине в своем шотландском поместье Биркхолл. Камилла сказала, что пыталась продолжать свои уроки балета, однако что-то повредила у себя в спине. Это помешало ей продолжать занятия, и она вынуждена была сделать перерыв.
Ранее герцогиня рассказывала, что поддержания физической формы она уже полтора года занимается балетом. Ее вдохновила учрежденная Королевской академией танца программа Silver Swans («Серебряные лебеди»), которые дают уроки балета женщинам старше 55 лет.
«Я собрала подруг своего возраста и сказала им: „Знаете, мы с вами станем Серебряными Лебедями“. Они прямо покатились со смеху и решили, что у шучу… Я сказала: „Давайте попробуем“. И мы все собрались в черных леггинсах и футболках», — рассказала Камилла в интервью.
Камилла также говорила о своем муже. Она сказала, что 71-летний принц Чарльз находится в прекрасной физической форме и никто из мужчин его возраста, которых она знает, с ним в этом не сравнится. По ее словам, он много ходит пешком. «Он, как горный козел, оставляет всех позади», — сказала герцогиня. Правда, к ее занятиям балетом принц Уэльский пока не присоединился.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Чарльз и его жена Камилла стали первыми членами королевской семьи, завершившими карантин.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..