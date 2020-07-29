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Гривня "подросла": сколько стоит доллар 29 июля
Эксперты полагают, что к концу июля гривня может преодолеть отметку в 28 грн за доллар, однако пока что украинская национальная валюта все еще удерживается — по состоянию на утро среды, 29 июля, НБУ повысил ее курс на 7 копеек.
Так, официальный курс гривни установлен на уровне 27,68 грн за доллар. По отношению к евро — 32,45 грн за евро.
А «Минфин» сообщает о стоимости валюты на «черном» рынке.
Эксклюзивный материал о ситуации на рынке валют и о том, почему гривня начала дешеветь, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
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