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Деньги

Гривня "подросла": сколько стоит доллар 29 июля

9:21 29 июля 2020
500 гривен

Эксперты полагают, что к концу июля гривня может преодолеть отметку в 28 грн за доллар, однако пока что украинская национальная валюта все еще удерживается — по состоянию на утро среды, 29 июля, НБУ повысил ее курс на 7 копеек.

Так, официальный курс гривни установлен на уровне 27,68 грн за доллар. По отношению к евро — 32,45 грн за евро.

А «Минфин» сообщает о стоимости валюты на «черном» рынке.

Эксклюзивный материал о ситуации на рынке валют и о том, почему гривня начала дешеветь, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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