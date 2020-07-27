Доллар растет из-за заявлений политиков: что будет дальше

За прошедшие выходные курс национальной валюты незначительно укрепился. Хотя в целом с начала месяца американская валюта подорожала на 1,09 грн, а европейская — на 2,35 грн. Так, 27 июля НБУ установил официальные курсы на уровне 27,76 грн за доллар и 32,22 грн за евро. На наличном валютном рынке гривня также весь месяц теряет свои позиции. В обменниках сейчас доллары можно сдать в среднем по 27,67 грн, купить — по 27,91 грн; евро — сдать по 31,84 грн, купить — по 32,41 грн. Напомним, что девальвация гривни началась после отставки председателя Национального банка Украины Якова Смолия в связи с оказанием на него политического давления.

Стоит отметить, что новое руководство Нацбанка пока не принимает каких-либо радикальных решений в отношении курса национальной валюты. Да и учетная ставка НБУ осталась на самом низком за всю историю Украины уровне — 6%.

«Мы ожидаем, что учетная ставка останется на текущем низком уровне по крайней мере до конца этого года», — заявил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

При этом он отметил, что в 2021 году НБУ будет принимать решение по учетной ставке в зависимости от реализации инфляционных рисков, в том числе изменения социальных стандартов и темпов восстановления экономики. Тем временем НБУ обнародовал свой обновленный макроэкономический прогноз, согласно которому украинская экономика упадет в 2020 году больше, чем ожидалось ранее.

«Национальный банк пересмотрел прогноз падения реального ВВП в 2020 году, обусловленного коронакризисом, с 5% до 6%, — сообщил Кирилл Шевченко. - Глубокое падение осталось позади — во втором квартале. Во втором полугодии 2020-го экономика начала восстановление. Смягчение карантина способствует оживлению деловой активности. К полноценной работе уже вернулось большинство предприятий.

Однако, учитывая высокий уровень неопределенности относительно распространения коронавируса, граждане и предприятия, вероятно, и в дальнейшем будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях. Медленный выход из кризиса других стран, включая наших торговых партнеров, также ограничивает возможности ускорения восстановления экономики", — отметил Шевченко.

В то же время Нацбанк прогнозирует, что в 2021—2022 годах украинская экономика будет расти благодаря монетарным и фискальным стимулам и усилению внешнего спроса. А главным двигателем экономического роста станет частное потребление.

«Гривня в понедельник, 27 июля, торгуется на уровне 27,90 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Участники рынка не спешат осуществлять операции, предпочитая понять расстановку сил. Девальвация на прошлой неделе оказалась достаточно существенной, что привело к заявлению властей о достижении нужных курсовых уровней. Также НБУ для поддержания гривни осуществил интервенции на 350 миллионов долларов.

Часть привлеченной на прошлой неделе валюты через еврооблигации может быть выведена на рынок, что сдерживает покупателей. Между тем главными будут позиция регулятора и действия нерезидентов со спекулянтами, которые сейчас оказывают наибольшее влияние на рынок.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит движение в диапазоне 27,7−27,9 грн за доллар, но не исключен и подход к отметке 28 гривен за доллар", — считает Шевчишин.

Также эксперты заявляют о негативном влиянии политиков на курс национальной валюты.

«Украинская финансово-экономическая политика достаточно непоследовательна, а сами политики заявляют о необходимости инфляции и девальвации гривни несмотря на то, что реальных предпосылок для этого нет, — сообщил в эфире «Украинского радио» исполнительный директор «Центра экономической стратегии» Глеб Вышлинский. — Мы сначала услышали от руководителя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева заявление, что нам нужны большая инфляция и девальвация гривни. Затем об этом начали говорить и на высшем уровне — президент Зеленский сказал, что в госбюджете заложен среднегодовой курс 30 гривен за доллар, и, соответственно, никак не удается собрать необходимое количество бюджетных доходов. В результате это стало очень сильным сигналом, как для каждого простого украинца, так и для иностранцев, являющихся владельцами украинских гривневых гособлигаций, что нужно из гривни выходить и покупать иностранную валюту, ведь власть показывает намерение обесценивать гривню. Это наложилось на заявление об отставке Якова Смолия из-за политического давления.

В результате все начали покупать доллары. К счастью, в конце прошлой недели мы увидели, что гривня начала понемногу восстанавливать свои позиции, как минимум от психологического рубежа в 28 гривен она отступила.

Основная проблема в Украине начинается, когда политики берутся определять, является ли курс слишком высоким или слишком низким. Четыре года Янукович держал курс 8 грн, а потом это все привело к тому, что была потеряна половина валютных резервов. Сейчас ситуация очень странная. Обычно политики реагировали на то, что украинцы в целом хотят, чтобы гривня была сильнее, а значит, их зарплаты в долларах были выше, а цены росли как можно медленнее. Но почему-то нынешняя власть решила, что украинцы хотят дорогого доллара и дешевой гривни. Как мне кажется, это ошибка не только экономическая, но и политическая. Фактически людям пытаются навязать то, что 90% из них считают ошибочным.

Да и для банковской системы такая политика может стать убийственной. Если люди ожидают, что будет 10%, например, с 27 грн до 30 грн, то кто будет размещать свои деньги на депозитах в украинских банках под те же 10%, но на целый год, когда власти обещают девальвацию на 10% и очень быстро. Соответственно, это приводит к тому, что банки будут вынуждены повышать ставки по депозитам, а высокие ставки по депозитам — значит, больше нужно платить вкладчикам и, соответственно, под более высокие проценты нужно выдавать кредиты заемщикам. А у заемщиков нет возможности оплачивать огромные процентные ставки. В итоге заявленная властью программа резкого снижения кредитных ставок для населения провалится", — отметил эксперт.

Стоить напомнить, что по мнению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, укрепление украинской национальной валюты в 2019 году привело к падению экономики.

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