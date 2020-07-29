Побывать в гигантской ракушке и запустить молнию: в Киеве осенью откроют Музей науки

В новом Музее науки, который планируют открыть в Киеве осенью, посетителям представят более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций. Об этом сообщается на сайте Малой академии наук Украины (МАНУ). Над экспозицией трудились отечественные команды, а также представители Канады, США, Швеции, Польши. Например, можно будет познакомиться с выставкой канадского Ontario Science Center «Удивительная материя». Другие известные научные центры специально создали экспозиции «Великие изобретения», «Человек», «Акустика» и прочие. На выставке представлены семь блоков. А один из основных экспонатов приехал из Музея математики в Нью-Йорке — трицикл с квадратными колесами (таких в мире всего четыре).

Здесь разрешат покататься на таком велобайке, также можно будет создать из атомов воду и соль, увидеть двухметровую голограмму или 60-килограммовый кристалл, узнать, как устроен организм человека. У юных посетителей будет возможность запустить молнию и управлять роборукой, услышать собственный голос, попасть в середину гигантской ракушки, в зеркальный туннель с оптической иллюзией. Наиболее интерактивным экспонатом станет стеклянный потолок, изменяющий цвет, когда дети дают правильные ответы на вопросы из области науки. Словом, посетителей ожидает спектр открытий и впечатлений.

В академии обучаются более 150 000 украинских детей. И юные ученые завоевали за последние полтора года 80 наград на международных олимпиадах и конкурсах. По мнению директора МАНУ Оксена Лисового, создание интерактивного пространства — это еще один шаг к популяризации науки. Часть экспозиции музея мобильна, и ее можно показывать в других городах. В музее организаторы старались «оживить» бездушные термины из учебников, преобразовав их в объекты инсталляций, чтобы показать: как работают законы, формулы в повседневной жизни. Всех интересующихся знаниями приглашают в тематические кружки для более углубленного изучения наук.

Символично, что музей открывают в павильоне «Наука» на ВДНХ (построен в 1958 году), где в свое время проводились научные выставки. А сегодня он снова послужит тем, кому интересно знать, как устроен мир.

Во время карантина в пространстве будут следить за соблюдением рекомендаций МОЗ: вход в масках, ограничено количество посетителей (билеты будут реализовываться с фиксированным временем посещения), музейные элементы, экспонаты и все поверхности обязательно подлежат дезинфекции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американским ученым удалось создать первую нейросеть, где важнейшие вычисления проводятся с помощью фотонов. А в Музее стекла в китайском Шанхае балующиеся дети разбили самый большой в мире стеклянный замок стоимостью 65 тысяч долларов.

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