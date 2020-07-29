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63-летняя бизнес-леди стала первой в истории жертвой акулы у побережья американского штата Мэн
Недавно ушедшая на пенсию 63-летняя бизнес-леди из Нью-Йорка Джули Димперио Холовач отдыхала вместе с семьей в своем летнем доме в американском штате Мэн. Бывший президент североамериканского филиала известной компании по производству аксессуаров Kipling (в числе товаров этого бренда — популярные сумки и рюкзаки) плавала вместе с дочерью возле побережья острова Бэйли, когда на нее неожиданно напала большая белая акула. Считается, что это самый опасный для человека вид акул.
Женщина успела закричать до того, как хищница сначала подбросила ее в воздух, а затем утянула под воду. Услышав крики Джули и ее дочери на помощь бросились оказавшиеся поблизости люди — сын и мать, которые проплывали мимо на байдарке. Как пишет издание Press Herald, они сумели вытащить Джули на берег, но приехавшие медики констатировали смерть.
Этот инцидент стал первым документально подтвержденным нападением акулы со смертельным исходом в штате Мэн.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что отдыхавший на пляже полицейский выхватил мальчика из-под носа у акулы.
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