Отдыхавший на пляже полицейский выхватил мальчика из-под носа у акулы (видео)

В американском штате Флорида свободный от дежурства полицейский Эйдриан Косицки отдыхал на пляже вместе со своей женой. Внезапно он заметил торчащий из воды плавник. Люди вокруг начали кричать: «Акула! Там акула!».

Хищница быстро приближалась к плавающему возле берега на доске маленькому мальчику.

Эйдриан немедленно бросился в воду и буквально выхватил ребенка из-под носа акулы, быстро вытащив его на берег. Акула успела подобраться к мальчику на расстояние около метра.

Видео, которое успели заснять свидетели, было размещено на официальной странице Департамента полиции и пожарной охраны города Коко-Бич в соцсети Facebook.

«Мы не морские биологи, чтобы различать разные виды акул и знать их пищевые привычки и степень агрессивности в отношении купающихся. Мы просто делаем то, что умеем делать лучше всего — защищаем граждан. Благодаря Эйдриану, мы никогда не узнаем, каковы были намерения акулы. А мальчик сможет всю жизнь рассказывать всем очень крутую историю. Отличная работа!», — заявили в полиции.

Несколькими днями ранее в Австралии акула выхватила 10-летнего мальчика прямо из лодки. Ребенка отбил у акулы отец, прыгнувший за ним в воду. Но мальчик получил травмы головы и груди и был госпитализирован.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что парню пришлось лягнуть акулу ластом по морде, чтобы спастись — момент попал на видео.





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