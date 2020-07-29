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- 11:49 «Слуги народа» решили отказаться от лозунга «Сделаем их вместе»
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«Слуги народа» решили отказаться от лозунга «Сделаем их вместе»
В партии «Слуга народа», где ранее признавали, что лозунг «Сделаем их вместе» потерял актуальность через год после избрания президента, решили отказаться от него во время местных выборов.
Об этом в интервью «Украинской правде» заявил руководитель партии Александр Корниенко.
«Есть несколько смыслов, которые мы будем использовать. Например, „решим это вместе“ — то есть увеличение доступа к принятию решений, народовластие», — сказал Корниенко и добавил, что один из лозунгов будет связан «с конкретными результатами», которые достигли «слуги».
По его словам, предвыборная кампания будет идти на двух уровнях — национальном и местном, а в каждом городе будет «отдельная история» — «кто-то будет бороться против действующего мэра бороться, кто-то будет против системы, кто-то будет за что-то, кто-то будет новый, кто-то старый».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года без их объявления и проведения на временно оккупированных территориях.124
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