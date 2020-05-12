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Украина

Лозунг «Сделаем их вместе» не работает: у команды Зеленского возникла проблема с подготовкой к местным выборам

9:10 12 мая 2020
Зеленский и Ермак
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

У команды президента Владимира Зеленского, представители которой заявляют о желании провести местные выборы осенью 2020 года одновременно на всей территории, включая оккупированные территории Донбасса (о Крыме, правда, никто из них не упоминал), нет единого подхода к избирательной кампании.

Как сообщает «Украинская правда», дискуссии по подготовке к выборам обострились во второй половине апреля — у команды Зеленского нет четкой стратегии, а лозунг президентской кампании «Сделаем их вместе» потерял актуальность через год после избрания президента.

«Местную кампанию нельзя строить так же, как парламентскую. Это — отдельный вид выборов, где людям плевать на бренды. У меня впечатление, что в Офисе президента это не до конца понимают», — поясняет один из бывших членов команды Зеленского и добавляет, что люди на местах голосуют за тех, кого они видят рядом, а не только в телевизоре или интернете.

Также проблемой является отсутствие большой скамейки «запасных» и хаос в региональной политике. Что же касается распиаренного проекта «Lift», целью которого было привлечение во власть новых и компетентных лиц, то он заглох после выборов в Раду летом прошлого года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Центризбиркоме не знают, сколько может понадобится времени для подготовки выборов на временно оккупированных территориях. Голосование там не возможно, пока районы не перейдут под контроль правительства Украины и там не заработают украинские органы власти.

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