- 09:17 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:12 «Водка, караоке и 18 красоток»: Деннис Родман вспомнил первую встречу с Ким Чен Ыном
- 09:10 Лозунг «Сделаем их вместе» не работает: у команды Зеленского возникла проблема с подготовкой к местным выборам
- 09:07 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:03 "Останетесь без работы": боевики насильно заставляют местных жителей получать "паспорта ДНР"
- 08:49 Схватил и потащил в лес: студент-иностранец изнасиловал 15-летнюю девочку в Харькове
- 08:46 За спиной у репортера в прямом эфире пролетело НЛО
- 08:31 В Петербурге вспыхнул пожар в больнице: погибли пациенты с коронавирусом
- 08:19 Брат Кейт Миддлтон впервые за семь лет сбрил бороду и шокировал свою невесту
- 08:09 «Едва не погиб»: сломавшего ногу форварда «Реала» уличили во лжи
- 08:04 Если начать печатать деньги, Украина рискует вернуться в 1990-е, — Александр Данилюк
- 08:01 Вспышка коронавируса в школе-интернате в Закарпатье: больше 10 детей оказались в больнице
Лозунг «Сделаем их вместе» не работает: у команды Зеленского возникла проблема с подготовкой к местным выборам
У команды президента Владимира Зеленского, представители которой заявляют о желании провести местные выборы осенью 2020 года одновременно на всей территории, включая оккупированные территории Донбасса (о Крыме, правда, никто из них не упоминал), нет единого подхода к избирательной кампании.
Как сообщает «Украинская правда», дискуссии по подготовке к выборам обострились во второй половине апреля — у команды Зеленского нет четкой стратегии, а лозунг президентской кампании «Сделаем их вместе» потерял актуальность через год после избрания президента.
«Местную кампанию нельзя строить так же, как парламентскую. Это — отдельный вид выборов, где людям плевать на бренды. У меня впечатление, что в Офисе президента это не до конца понимают», — поясняет один из бывших членов команды Зеленского и добавляет, что люди на местах голосуют за тех, кого они видят рядом, а не только в телевизоре или интернете.
Также проблемой является отсутствие большой скамейки «запасных» и хаос в региональной политике. Что же касается распиаренного проекта «Lift», целью которого было привлечение во власть новых и компетентных лиц, то он заглох после выборов в Раду летом прошлого года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Центризбиркоме не знают, сколько может понадобится времени для подготовки выборов на временно оккупированных территориях. Голосование там не возможно, пока районы не перейдут под контроль правительства Украины и там не заработают украинские органы власти.23
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!