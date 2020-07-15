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Местные выборы пройдут 25 октября: Рада приняла решение
В среду, 15 июля, народные депутаты Украины поддержали постановление, согласно которому местные выборы в Украине назначены на 25 октября 2020 года.
За это постановление проголосовали 326 парламентариев.
В информационном управлении Аппарата Верховной Рады отмечают, что, согласно постановлению, выборы на временно оккупированных территориях Украины не назначаются и не проводятся. «Пунктом 3 Постановления предусмотрено, что «в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначаются и не проводятся», — говорится в сообщении.
На территориях, где выборы не назначаются в связи с оккупацией и российской агрессией, они состоятся после вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, военной техники, после восстановление полного контроля Украины над госграницей, после разоружения всех незаконных вооруженных формирований и восстановления конституционного строя и правопорядка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СНБО заявили, что готовятся к ожидаемому вмешательству России в украинские выборы.29
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.