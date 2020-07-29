Суд с Ефремовым перенесли: в чем причина (видео)

Первое заседание в Пресненском суде Москвы по смертельному ДТП с Михаилом Ефремовым перенесли. Не явились его адвокаты. Актера привезли в суд сотрудники ФСИН. Под зданием суда собралось множество журналистов, однако их вопросы остались без ответов. Михаила Олеговича быстро завели в здание, а через минут 15 он уже вышел и точно так же молча сел в машину и уехал.

С представителями СМИ общался адвокат потерпевших Александр Добровинский, представляющий интересы вдовы погибшего Сергея Захарова, его сына и брата.

Защитник рассказал, что на предварительном слушании обсуждался график судебных заседаний, задавались вопросы Ефремову: где он живет, где работает. Как оказалось, он оформлен, как индивидуальный предприниматель. Также адвокат сообщил, что готовится, как минимум три гражданских иска.

Сколько будет идти суд, пока сказать сложно. Адвокат подчеркнул, что только просмотр видео с места ДТП займет минимум семь часов. Также Добровинский подчеркнул, что Ефремов так и не попросил прощения у семьи погибшего, а разговоры о финансовой компенсации — ложь.

«Не было никаких извинений никогда. Никто со стороны Ефремова не обращался с предложениями компенсации. Во всяком случае, к тем, кого я защищаю. Было лишь предложение о встрече брату погибшего. Он согласился встретиться, только в присутствии своих адвокатов. На этом все и закончилось», — сказал Добровинский.

Также к суду подтянулись активисты, поддерживающие Ефремова. Они утверждали, что актера не было за рулём, якобы его привезли на место ДТП на другой машине, что это все заговор против великого артиста и тому подобное.

Следующее заседание суда назначено на 30 июля.

Напомним, ранее адвокат Ефремова настаивал на его невиновности и обещал предоставить сенсационные доказательства в суде. Сам Ефремов сначала признавал вину и просил прощения у семьи погибшего, а потом вдруг изменил свои показания.

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