Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП

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В деле устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, ранее признавшего себя виновным и попросившего прощения у семьи погибшего, наметился неожиданный поворот. Теперь адвокат актера Эльман Пашаев говорит, что его клиент отказался от признания вины в смертельном ДТП. Более того, защитник утверждает, что Ефремов не совершал преступление.

«Более подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: „Я хочу возместить“, — не возместить, а „готов платить“, потому что в ДТП участвовала его машина», — сказал адвокат телеканалу «Москва 24».

Похоже, защита будет настаивать на том, что за рулем машины Ефремова был другой человек. О такой тактике ранее говорил адвокат семьи Захарова Александр Добровинский. Он предполагает, что Ефремов может избежать реального срока.

Добровинский отреагировал на новую линию защиты Ефремова и напомнил, что техническая экспертиза доказала исправность машины актера. «Очевидно, что выбрана такая тактика защиты. Наверное, мы что-нибудь еще услышим интересное. Наверное, автомобилем управляли сверхчеловеческие силы. Люди говорят то, что они хотят говорить. А господин Ефремов, наверное, по этой версии, находился на заднем сидении», — высмеял Добровинский версию защиты.

Адвокат сына погибшего в аварии Сергея Захарова считает, что вина Ефремова доказана.

«С уверенностью могу сказать одно — в любом случае вина Михаила Ефремова есть, что бы кто ни говорил. Факт того, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, установлен, и от него никуда не деться. И то, что этот поступок повлек смерть человека, — от этого тоже никуда не деться», — заявил Сергей Аверцев.

Напомним, 8 июня в Москве пьяный Михаил Ефремов совершил ДТП, в котором погиб курьер Сергей Ефремов. Идет следствие, актера взяли под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В полиции заявляли, что в машине Ефремова, кроме него, никого не было. Ранее адвокат Ефремова сообщил, что у него случился сердечный приступ.

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