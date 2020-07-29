В Москве начался суд над Михаилом Ефремовым (видео)

В Москве в Пресненском суде началось слушание дела Михаила Ефремова, устроившего в пьяном виде смертельное ДТП, в результате чего погиб человек. В суд актер приехал из дома, где находился под домашним арестом, в сопровождении сотрудников ФСИН. На вопросы журналистов «Почему отказались признавать свою вину?» Ефремов отвечал молчанием. Первое заседание проводится в закрытом режиме, представителей СМИ не пустили.

Ранее в сети появилось видео, как пьяный Ефремов пытался откупиться от полиции на месте аварии.

Напомним, в деле четверо потерпевших. Актеру может грозить до 12 лет заключения. Хотя адвокат Ефремова настаивает на невиновности своего клиента и обещает сенсации в суде.

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