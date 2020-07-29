27.57 / 27.83 32.03 / 32.57
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Москве начался суд над Михаилом Ефремовым (видео)

11:08 29 июля 2020
Михаил Ефремов

В Москве в Пресненском суде началось слушание дела Михаила Ефремова, устроившего в пьяном виде смертельное ДТП, в результате чего погиб человек. В суд актер приехал из дома, где находился под домашним арестом, в сопровождении сотрудников ФСИН. На вопросы журналистов «Почему отказались признавать свою вину?» Ефремов отвечал молчанием. Первое заседание проводится в закрытом режиме, представителей СМИ не пустили.

Ранее в сети появилось видео, как пьяный Ефремов пытался откупиться от полиции на месте аварии.

Напомним, в деле четверо потерпевших. Актеру может грозить до 12 лет заключения. Хотя адвокат Ефремова настаивает на невиновности своего клиента и обещает сенсации в суде.

314

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Михаил Ефремов

В Москве начался суд над Михаилом Ефремовым (видео)

Екатерина Сергацкова

Поступали угрозы: журналистка Сергацкова уехала из Украины

Разведчик РФ Зорькин

Путинский разведчик рассекретил свое присутствие на Донбассе (фото)

задержание

Взрывы на станции метро «Шулявская» и в доме на Подоле: СБУ задержала организаторов (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер