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"Это будет сенсация": адвокат Ефремова уверен в оправдательном приговоре

Пока устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов, которому предъявили обвинение в окончательной редакции, под домашним арестом ждет суда, его адвокат Эльман Пашаев удивил очередным заявлением. Он уверен в оправдательном приговоре для артиста. Говорит, что собрал доказательства невиновности Ефремова, которые предъявит только в суде.

«Я рассчитываю на оправдательный приговор», — сказал Пашаев КП.ру

На вопрос, какими доказательствами он располагает в пользу подзащитного, адвокат посоветовал набраться терпения.

«Вы все узнаете на суде. Это будет сенсация. Но пока — никаких подробностей», — сказал адвокат.

Он также добавил, что подобными делами занимается не первый год и имеет успешный опыт.



«У меня в год, минимум, 3−4 громких судебных прецедента. В аналогичном деле с двумя трупами я добился освобождения. До меня обвиняемый полгода сидел под стражей — и его сразу освободили. И сейчас мы идем на оправдательный приговор», — заявил Пашаев. По его словам, Ефремов — самый искренний и порядочный человек, которого ему пришлось защищать.

В свою очередь, адвокат семьи погибшего водителя Сергея Захарова Александр Добровинский весьма скептически отнесся к заявлению Пашаева. Он считает, что тот манипулирует и добивается условного срока.

Напомним, защиту Ефремова строят на том, что якобы он не был за рулем машины в момент аварии. Исчезло видео из камер наблюдения, на котором зафиксирован момент смертельного столкновения.

В то же время экспертиза подтвердила, что Ефремов был за рулем. В полиции заявили, что Ефремов был в машине один.

Ксения Собчак высказалась, что судьба актера уже решена в Кремле, ему грозит реальный срок.

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