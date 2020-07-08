- 20:40 «Динамо» — «Ворскла»: онлайн-трансляция финального матча Кубка Украины
- 20:38 Суд не отпустил скандального застройщика Микитася под домашний арест
- 20:36 "Это будет сенсация": адвокат Ефремова уверен в оправдательном приговоре
- 20:17 Иран заявил о готовности начать переговоры с Украиной по делу о сбитом "Боинге" МАУ
- 19:45 9 июля у иудеев начинается трехнедельный траур: чего нельзя делать
- 19:33 Стало известно, кто зайдет в Раду вместо выбывшего Вакарчука
- 19:26 Под Полтавой от грузовика на полном ходу оторвалась цистерна с газом: впечатляющее видео
- 19:20 "Вот вам и автофиксация": в июне число жертв ДТП выросло на треть по сравнению с прошлым годом
- 19:13 Спец по заказным убийствам: задержанный в Киеве офицер российской разведки воевал в Ираке и Сирии
- 19:13 Футболист «Лацио» за укус соперника заплатит 10 тысяч евро и пропустит четыре матча
- 19:04 Выпускникам колледжей и вузов предоставят отсрочку от призыва в армию
- 18:45 Сергей Шахов: если в Украине горит лес, значит, кому-то это выгодно
"Это будет сенсация": адвокат Ефремова уверен в оправдательном приговоре
Пока устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов, которому предъявили обвинение в окончательной редакции, под домашним арестом ждет суда, его адвокат Эльман Пашаев удивил очередным заявлением. Он уверен в оправдательном приговоре для артиста. Говорит, что собрал доказательства невиновности Ефремова, которые предъявит только в суде.
«Я рассчитываю на оправдательный приговор», — сказал Пашаев КП.ру
На вопрос, какими доказательствами он располагает в пользу подзащитного, адвокат посоветовал набраться терпения.
«Вы все узнаете на суде. Это будет сенсация. Но пока — никаких подробностей», — сказал адвокат.
Он также добавил, что подобными делами занимается не первый год и имеет успешный опыт.
«У меня в год, минимум, 3−4 громких судебных прецедента. В аналогичном деле с двумя трупами я добился освобождения. До меня обвиняемый полгода сидел под стражей — и его сразу освободили. И сейчас мы идем на оправдательный приговор», — заявил Пашаев. По его словам, Ефремов — самый искренний и порядочный человек, которого ему пришлось защищать.
В свою очередь, адвокат семьи погибшего водителя Сергея Захарова Александр Добровинский весьма скептически отнесся к заявлению Пашаева. Он считает, что тот манипулирует и добивается условного срока.
Напомним, защиту Ефремова строят на том, что якобы он не был за рулем машины в момент аварии. Исчезло видео из камер наблюдения, на котором зафиксирован момент смертельного столкновения.
В то же время экспертиза подтвердила, что Ефремов был за рулем. В полиции заявили, что Ефремов был в машине один.
Ксения Собчак высказалась, что судьба актера уже решена в Кремле, ему грозит реальный срок.155
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...