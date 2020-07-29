Alyona Alyona стала участницей "Танців з зірками" (видео)

В начале осени стартует новый сезон шоу «Танців з зірками» («1+1»). Звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона передают танцевальный вызов друг другу, приняла популярная рэп-исполнительница Alyona Alyona. Она получила вызов #танциззиркамиchallengе от шоумена Дмитрия Танковича, который тоже стал участником проекта.

- Это новый опыт для меня, — сказала Алена в эфире «1+1». — Хочется себя испытать и доказать, что пышки могут все. Я надеюсь, что буду выглядеть органично во всех стилях, потому что есть внутренний стержень, мне есть что рассказать зрителям.

Исполнительница рассказала, что большого танцевального опыта у нее нет.

- В школе в 5-м классе с ходила в танцевальный кружок и учила вальс, — сказала Алена. — Это все, что я умею из танцев. В этом сезоне я попробую в силу возможностей своего организма показать всему миру, что все возможно.

Также, исполнительница призналась, что на следующий день, после празднования собственного 29-летия она решила начать следить за фигурой и поставила цель — сбросить 29 килограммов. Чуть меньше чем за полтора месяца Алене удалось избавиться 10 лишних килограммов.

- На этой неделе я стабильно держу вес, ведь задача не только сбрасывать, но и закреплять результат, — призналась певица. — Килограммы «гуляют», а сейчас я вздохнула с облегчением, что за последние дни не набрала лишнего, и можно двигаться дальше. Для начала для меня было самое сложное отказаться от сладкого, а это касается и черешни, и клубники.

Исполнительница рассказала, что находилась на грани сахарного диабета. А теперь радуется тому, что может позволить себе кусочек твердого сыра.

Alyona Alyona разместила на своих официальных страницах в социальных сетях смешное видео, в котором сообщила всем подписчикам, что приняла челлендж и бросила вызов Позитиву.

Скоро станет известно, примет ли #танціззіркамиchallenge Андре Тан, которому бросил вызов Дмитрий Танкович, и Позитив, которого пригласила на проект Alyona Alyona. Присоединятся ли они на паркете к Олегу Виннику и Алене Шоптенко, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку, Санте Димопулос и Максу Леонову, Тарасу Цимбалюку с Яной Заяц, и Дарье Петрожицкой и Игорю Галуненко, Юлии Саниной и Дмитрию Жуку, а также к Дмитрию Танковичу.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Надежда Мейхер рассказала о своем танцевальном опыте.

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