Надежда Мейхер: «Я понимала, что из-за слишком большой груди балерина из меня не получится»

Уже в начале осени на канале «1+1» стартует новый сезон популярного проекта «Танці з зірками». Продюсеры шоу постепенно раскрывают имена звездных участников и их партнеров. Судьями четвертого сезона стали Григорий Чапкис, Влад Яма, Екатерина Кухар. Имя их четвертого коллеги пока держится в тайне. Известно, что среди звезд-участников появятся: Олег Винник, Санта Димопулос, Тарас Цымбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Надежда Мейхер. Бывшая участница культовой группы «ВИА Гра», актриса и певица выйдет на паркет в паре с именитым танцором Кириллом Васюком. Надежда признается, что участие в танцевальном шоу всегда было ее мечтой.

«Закончив занятия в одном ансамбле, бежала в другой»

— Надя, по первому ролику проекта чувствуется, что танцы — ваша давняя любовь.

— Это правда, — говорит Надежда Мейхер. — Знаете, у меня до сих пор как слайд перед глазами — я у бабушки на каникулах, мне лет восемь, и я впервые смотрю по телевизору балетное представление. Не помню, что это был за балет, но я была потрясена! Особенно тем, как хрупкие девушки в пачках танцевали на пальцах. Сразу же решила попробовать повторить — конечно, ничего не получилось. Брала чешки для занятий физкультурой, запихивала в носок вату, но все равно устоять не могла. В общем, с того момента я стала мечтать о балете, примеряя на себя разные образы, разыгрывая актерские сценки, общаясь с воображаемыми героями.

— Попали в балетную школу?

— Проблема в том, что в моем родном городке Волочиск не было балетной студии. Однажды подруга предложила мне записаться в кружок бальных танцев. Но выяснилось, что туда не берут без партнера. А поскольку никто из мальчиков-одногодков с нами не захотел танцевать, мы пошли в кружок народно-эстрадных танцев Дома культуры. Мне было тогда 11 лет. Подружка там задержалась недолго, а вот я полностью погрузилась в мир танцев, которые оказались моей стихией. Приходила репетировать и вне уроков — безумно нравилось заниматься.

— Мечтали о большой сцене?

— Через несколько лет мне действительно стало тесно в нашем городке. Я грезила о профессиональной сцене. И вот однажды мы выступали на конкурсе народных танцев в Хмельницком. На меня обратил внимание хореограф танцевального коллектива при местном педагогическом училище. А незадолго до этого я попала в коллектив бальных танцев в Хмельницком. Тренер увидел мою пластику и готов был принять. Но это оказалось дорогим удовольствием — костюмы, переезд в другой город, аренда квартиры. Мама тогда сказала, что у нас нет такой возможности. И вот мне предложили поступить в педучилище, танцевать и жить в общежитии. Конечно, я была счастлива. К тому же знала, что этот ансамбль каждое лето гастролирует во Франции.

— Мама одобрила ваш выбор?

— Она хотела, чтобы я выбрала другой путь — поступала в институт иностранных языков. Но я была категорически против. И как истинный Овен уперлась, сказав, что буду только танцевать. Пошла в педучилище, найдя компромисс — на факультет английского языка. Мне исполнилось 15 лет, когда поступило приглашение еще в один коллектив народных танцев — в театре Петровского. В этом же театре была балетная студия. Узнав об этом я, конечно, решила туда прорваться.

— Мечты о балете вас не покидали?

— Нет, хотя уже тогда я понимала, что никакая балерина из меня не получится из-за слишком большой груди. Но все равно очень хотелось стать на пуанты. Эта мысль буквально преследовала. Помню, когда пришла в балетную студию, хореограф очень скептически на меня посмотрела. Но, увидев мою пластику, решила оставить. Я была таким стимулом для остальных учащихся. Прозанимавшись около года, таки стала на пуанты. Параллельно танцевала в коллективах народных танцев. Моя жизнь тогда вертелась только вокруг танцев. Я ходила на занятия в училище. Мальчики меня не интересовали, все свободное время танцевала, что называется, не щадя себя. Закончив занятия в одном ансамбле, бежала в другой. Я немного попробовала заниматься бальными танцами, но длилось это недолго, так как направление мне не понравилось. Мне казалось, в них нет души, эмоций, чувственности, как в балете или народных танцах. Одним словом, это было абсолютно не мое. Танцевала до семнадцати лет, пока не пришлось оставить свою любовь.

«В семнадцать лет начались серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом»

— Что же случилось?

— Пошли серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Все началось с коленей — сказалась сумасшедшая нагрузка, которой подвергала свой организм. Пострадал позвоночник, что полностью перевернуло мою жизнь. Если бы не проблемы со здоровьем, наверное, я бы продолжала танцевать и дальше и не стала петь. Хотя вокальные задатки были с детства. Во время прослушивания в «ВИА Гру» мне сказали, что можно идти на оперную сцену.

К тому времени проблемы со спиной еще больше усилились. Случалось, что ноги просто отказывались идти. Мне было 17 лет, что называется, в самом соку, но пришлось лежать прикованной к кровати. Доктор сказала, что нужно бросить танцы, иначе могу стать инвалидом и не буду иметь детей.

— Как вы это восприняли?

— Тогда не представляла себя без танцев и совершенно не мечтала о семье. Ни с кем не встречалась, страшно боялась замужества. Мне нужны были лишь танцы. Как только почувствовала себя немного лучше, тут же пошла танцевать. Именно в этот период и появилась возможность стать частью коллектива, который позже назвали «ВИА Гра». На этом и закончилась моя танцевальная карьера.

— Это произошло ровно 20 лет назад.

— Верно. Но каждый раз, когда у меня появлялась возможность участвовать в каком-то проекте, связанном с танцами, я ее использовала. В глубине души до сих пор остаюсь танцовщицей. Хотя, признаюсь, ни о чем не жалею.

— Получается, вы будете не совсем в равных условиях с теми участниками сезона, которые никогда не танцевали.

— На самом деле, каждый из нас в детстве занимался спортом или танцами. Проект хоть и танцевальный, но у каждого участника своя поддержка поклонников — у кого-то больше, у кого-то меньше. Это очень неоднозначно и непредсказуемо. Это шоу, в котором зрителя интересует личность участника, его рост на проекте, и в этом смысле мы все будем в равных условиях. Ты можешь танцевать, как бог, но зритель не обязательно будет на твоей стороне. Да и несмотря на то, что я раньше занималась танцами и периодически где-то подтанцовывала, бальные танцы, как любое другое направление, имеют свою технику. С 2006 года всю технику я забыла, да и тогда не смогла в нее глубоко вникнуть. Каждый человек знает: если заниматься чем-то постоянно, а потом сделать длительный перерыв, мышечная память уходит. Мне, как и всем остальным, придется постигать азы бальных танцев. Что касается профессиональных танцев — я давно выбита из колеи. И, к сожалению, уже не в такой форме, как раньше. Мое преимущество в жизненном опыте. Я хочу через язык жестов, эмоций передать зрителю все, что пережила. Танец бессмыслен, если идет речь только о технике без души.

«Олегу Виннику вообще танцевать не нужно. Достаточно просто ступить на паркет»

— Будете участвовать в шоу уже второй раз.

— Тогда, в 2006 году, у меня был совершенно другой настрой. Я не совсем серьезно отнеслась к проекту. Танец меня интересовал как процесс, ничего больше, поэтому осталось много недосказанности. В новом сезоне буду все начинать с нуля. Я изменилась, как и мои взгляды на жизнь. За это время были взлеты, падения, поэтому даже не стоит сравнивать сезоны. Можно сказать, осознанно я буду участвовать первый раз.

Надежда Мейхер будет танцевать в паре с именитым танцором Кириллом Васюком

— Вы находитесь в отличной физической форме.

— Для меня важно не то, как выгляжу, а как себя чувствую. От этого зависит и все остальное. Несколько лет назад я делала музыкальный спектакль, в котором не только пела романсы, читала стихи, но и танцевала аргентинское танго. Тогда вернулась к станку и поняла, что танцую не так, как раньше. Поэтому периодически занимаюсь хореографией.

— Насколько неожиданным было для вас приглашение в «Танці з зірками»?

— Довольно неожиданным. Но я поняла, что хочу участвовать. Знаю, что придется много трудиться, поскольку не могу позволить себе выйти на паркет и сама в себе разочароваться. Пожалуй, буду самым жестким своим критиком.

— Один из ваших конкурентов Олег Винник!

— Ему вообще, по-моему, танцевать не нужно. Достаточно просто выйти на паркет (улыбается).

— Ваши дочери знают, что их мама будет танцевать?

— Хочу сделать для девочек сюрприз, поэтому ничего не говорю им. На первом эфире они сами увидят меня по телевизору. Кто знает, может, это мой последний танцевальный проект, поэтому хочу получить максимальное удовольствие. Выходить на сцену как истинный гурман, пить «вино» танцев и наслаждаться, доведя движения до того уровня, когда не думаешь, куда пойдет твоя левая нога. Если сама буду кайфовать на сцене, это обязательно почувствует и зритель.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Олег Винник признался, зачем пришел на «Танці з зірками».

Фото «1+1»

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