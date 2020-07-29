Особо допытливым спецура по-прежнему представляется инженерами и журналистами, — Мартин Брест

29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Ветеран АТО, писатель и волонтер Мартин Брест (настоящее имя — Олег Болдырев) на своей странице в соцсети с юмором рассказал о ССОшниках и поздравил их с праздником.

«Вовкулака.

Сначала все было нормально, бо людей было мало, и спецура молча себе ездила, де надо, и творила, шо хотела.

Потом появились стационарные блокпосты, пароли и на день, и на ночь, фраза «какой скотч в этом месяце мотаем?» и понимание, что такое «буссоль». Поэтому ССО, проезжая клапана и заруливая на боевые позиции, стали представляться «инженерами». Совершенно непонятно, как здоровые дядьки в тактикуле, обвешанные зброей, шо флибустьеры, могли проканывать за инженеров (я видел в армии инженеров, они реально о***ть как по-другому выглядят), но факт остается фактом.

Это прокатывало, в принципе, пока какой-то пытливый мобилизованный не поинтересовался «а если вы инженерА, то де ваши плоскогубцы, крестовая отвертка и бухта полёвки?» Спецназеры почухали тактические очки и согласились, шо да, х***я получается, плоскогубцев нема. Винтари есть, мультикам присутствует, даже карта болотів и БРка от комбата, а вот плоскогубцев нема.

После этого ССО начали представляться журналистами, но это быстро закончилось. Инженеров в армии как-то больше воспринимают.

Термин «военные советники», которым попытался козырнуть один капитан летом 15-го в поле под Старогнатовкой, тоже не прижился, бо пехота тут же начала спрашивать советов по нагальним воєнним питанням типа «как выиграть войну», «скока советникам плотют атошных», ну и короночка пошла: «есть ли жизнь после дембеля?» Спецы крепко задумались, короче, с «соратниками» тоже не срослось.

Пришлось вернуться к «инженерам», возить с собой плоскогубцы, отвертку крестовую, бухту полёвки и на всякий случай буссоль. Х*р его знает, зачем инженерам буссоль, но без нее спецура еще меньше походила на инженерные войска, чем без плоскогубцев.

Потом была попытка, пытаясь проехать на передок, представиться военными капелланами… но тут вышли настоящие капелланы и дали таких люлей, что ССО резко возлюбило Господа нашего и даже пообещало поставить свечку. Поставило, шо характерно, потом кафе «Сепар» еле потушили.

Так бы и мучились несчастные наши спецы, если бы какому-то талантливому командиру не пришла в голову идея: вообще не представляться. А шоб проехать блок — просто поднимать руку в знак приветствия. И все сразу пошло на лад, везде всех пропускали, встречали с радостью, наливали кофе, провожали, вообще улыбаясь во весь рот. А особенно допытливым спецура по-прежнему представляется то инженерами, то журналистами, то советниками, но никогда — капелланами.

Поэтому, если вы спросите, почему на беретном знаке ССО у вовкулаки такой шикарный широкий пояс, то знайте — за ним волчара таскает плоскогубцы, крестовую отвертку и бухту полевки.

И, возможно, буссоль.

С праздником, уважаемые))", написал Мартин Брест в Facebook.

Ранее ветеран прокомментировал изменения, внесенные президентом Зеленским в положение о службе в ВСУ, и указал на тревожный момент.

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