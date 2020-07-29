Выход Кучмы из контактной группы по Донбассу связывают с Ермаком, — Береза

Известный политик Борислав Береза на своей странице в соцсети прокомментировал выход Кучмы из группы переговорщиков по Донбассу и отметил, что задача сдать национальные интересы, видимо, поставлена Москвой перед главой Офиса президента Ермаком, о чем говорят многие политэксперты.

«Вот и начали башни Кремля сдавать агентов своих конкурентов. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов назвал главу ОП Ермака российским агентом в окружении Зеленского. Это он заявил в интервью Дмитрию Гордону. Венедиктов сказал, что Ермак — это тот человек, на кого в окружении Зеленского опирается Москва.

Также именно с Ермаком связывают и выход из ТКГ экс-президента Украины Леонида Кучмы. Эксперты заявляют о явном нежелании второго президента Украины ассоциироваться с провалами переговорной группы и сдачей национальных интересов. А то, что такая задача, видимо, поставлена Москвой перед Ермаком, звучит от многих политэкспертов.

Ждем, когда СБУ займется своими непосредственными обязанностями по обеспечению безопасности Украины. Или эти пчелы против меда не воюют? Ничего. И это бездействие со временем получит правовую оценку. А то, что Ермак враг Украины и работает исключительно на себя, — уже факт. Но этому человеку Зеленский делегировал часть своих полномочий и дал возможность заниматься госуправлением. Браво, Володимир Зеленський!" — написал Береза в Facebook.

Ранее Борислав Береза прокомментировал поступок Зеленского, который выполнил требование луцкого террориста, и назвал такой шаг крайне безответственным с точки зрения национальной безопасности.

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