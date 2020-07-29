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Пусть продолжают стрелять: вскоре пакет санкций в отношении Мордора увеличат, — Рымарук
Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 111 нарушений «режима полного и всеобъемлющего прекращения огня» в первые сутки перемирия на Донбассе. Ветеран АТО и волонтер Андрей Рымарук прогнозирует, что это выльется в усиление санкций в отношении России.
«СММ ОБСЕ за первые сутки режима тишины насчитала более 100 нарушений. Конечно, все они со стороны российских оккупационных войск, которые систематически продолжат это делать, — пишет в соцсети Рымарук. -
Как и прогнозировал, в основном это:
- минирование переднего края,
- неконтролируемые взрывы противопехотных мин,
- сосредоточение техники в населенных пунктах,
- не допускают ОБСЕ,
- перемещение запрещенного вооружения,
- применение БПЛА,
- хаотичные и провокационные обстрелы.
Вроде накосячили уже изрядно? И будут продолжать увеличивать количество нарушений в геометрической прогрессии.
Это хорошо, и пусть дальше продолжают. Отчетам СММ ОБСЕ активно ставят лайки страны ЕС и весь цивилизованный мир, где ВСУ совсем нет, и это круто. Прогнозирую, некоторые государства вскоре продлят и увеличат пакет санкций в отношении Мордора. Сейчас уже есть первое заявление главы МИД Германии: «Никакой „Большой семерки“ для русских, пока не будет возвращен Донбасс и Крым».
В свою очередь ВСУ не сидят сложа руки. Я вас уверяю в этом. Все все видят и слышат, а при первой возможности вот то все, что не там стоит или перемещается, будет ликвидировано. К примеру. За несколько дней до режима тишины непонятным образом сгорела артбатарея вместе с личным составом, среди которых офицеры с шевронами оккупанта.
Держим голову холодной и помогаем нашему войску", — написал на своей странице в Facebook Андрей Рымарук.
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