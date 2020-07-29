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Сгорело полкрыши: в сеть попали фото и видео масштабного пожара под Донецком
В городе Торезе на оккупированной территории случился масштабный пожар в жилой «хрущевке». Как и до этого в новокаховской пятиэтажке, источник огня находился в верхней части здания, и пламя быстро распространилось по кровле. Сгорело более половины крыши, пострадали квартиры на верхних этажах.
Торез pic.twitter.com/qXbdx4tbVY— hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) July 29, 2020
Пламя пытались потушить, но пожарные машины не смогли оперативно найти воду. Кроме того, спецтехника не смогла подъехать близко к дому из-за установленных бетонных блоков. Об этом сообщают Донецкие новости.
На данный момент пожар потушен, о пострадавших или погибших информации пока нет.
Напомним, 25 июля в районе оккупированного Донецка наблюдали масштабный пожар. По одним сведениям, горела нефтебаза, по другим — возгорание случилось на мусорном полигоне. Черный столб дыма был виден не только в Донецке, но и в соседних Макеевке и Ясиноватой.
Фото hochu_dodomu/Twitter121
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