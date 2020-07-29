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Происшествия

Сгорело полкрыши: в сеть попали фото и видео масштабного пожара под Донецком

15:11 29 июля 2020
торез

В городе Торезе на оккупированной территории случился масштабный пожар в жилой «хрущевке». Как и до этого в новокаховской пятиэтажке, источник огня находился в верхней части здания, и пламя быстро распространилось по кровле. Сгорело более половины крыши, пострадали квартиры на верхних этажах.

Пламя пытались потушить, но пожарные машины не смогли оперативно найти воду. Кроме того, спецтехника не смогла подъехать близко к дому из-за установленных бетонных блоков. Об этом сообщают Донецкие новости.

пожар

На данный момент пожар потушен, о пострадавших или погибших информации пока нет.

пожар

Напомним, 25 июля в районе оккупированного Донецка наблюдали масштабный пожар. По одним сведениям, горела нефтебаза, по другим — возгорание случилось на мусорном полигоне. Черный столб дыма был виден не только в Донецке, но и в соседних Макеевке и Ясиноватой.

Фото hochu_dodomu/Twitter

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Сгорело полкрыши: в сеть попали фото и видео масштабного пожара под Донецком

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