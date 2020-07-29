- 15:30 Ливень затопил базы отдыха в Кирилловке: воду откачивают уже вторые сутки
- 15:18 Задержанные в Беларуси наемники — вагнеровцы: стали известны подробности спецоперации
- 15:11 Сгорело полкрыши: в сеть попали фото и видео масштабного пожара под Донецком
- 15:02 В Украине увеличили количество TruCAM на дорогах — где будут контролировать скорость
- 14:48 Суд наказал школьницу, которая жестоко избила сверстницу под Одессой
- 14:27 В Украину идет похолодание: синоптик предупредила об изменении погоды
- 14:19 Билла Гейтса возмутили высказывания Илона Маска о коронавирусе
- 14:17 Куда украинцы могут полететь на отдых во время пандемии: названы страны и условия
- 14:10 «Слуга народа» Холодов выдавливает иностранные табачные компании с украинского рынка: в СМИ назвали причину
- 14:06 В Беларуси заявили о задержании более 30 боевиков иностранной ЧВК
- 14:01 Месси и Роналду возглавили любопытный антирейтинг
- 13:55 «Мне никто ничего не предлагал»: Кравчук отреагировал на идею Зеленского назначить его переговорщиком по Донбассу
Ливень затопил базы отдыха в Кирилловке: воду откачивают уже вторые сутки (фото)
В среду, 29 июля, спасатели продолжают ликвидировать последствия разгула стихии на побережье Азовского моря в курортном поселке Кирилловка.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, спасатели с помощью спецтехники продолжают откачку воды на базах отдыха в пгт Кирилловка. Применяются плавающие и стационарные мотопомпы.
В районе Кирилловки из-за обильных дождей затопило также часть дороги от поселка Степок к острову Бирючий. В водяной ловушке оказалось 3 автомобиля и 9 человек, которых спасли сотрудники ГСЧС.
Из-за повышения уровня воды затопило более десяти находящихся в низинах баз отдыха на Федотовой косе. Вода собралась также на площади и Приморском проспекте в центре Кирилловки.
Ранее сообщалось, что возле Кирилловки загорелся автобус, салон которого был заполнен пассажирами.23
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 747 мм