Ливень затопил базы отдыха в Кирилловке: воду откачивают уже вторые сутки (фото)

В среду, 29 июля, спасатели продолжают ликвидировать последствия разгула стихии на побережье Азовского моря в курортном поселке Кирилловка.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, спасатели с помощью спецтехники продолжают откачку воды на базах отдыха в пгт Кирилловка. Применяются плавающие и стационарные мотопомпы.

В районе Кирилловки из-за обильных дождей затопило также часть дороги от поселка Степок к острову Бирючий. В водяной ловушке оказалось 3 автомобиля и 9 человек, которых спасли сотрудники ГСЧС.

Из-за повышения уровня воды затопило более десяти находящихся в низинах баз отдыха на Федотовой косе. Вода собралась также на площади и Приморском проспекте в центре Кирилловки.

Ранее сообщалось, что возле Кирилловки загорелся автобус, салон которого был заполнен пассажирами.

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