С 1 августа тарифы на газ будут меняться каждый месяц: к чему готовиться украинцам

Уже в ближайшие дни на энергетическом рынке Украины произойдет событие, о котором говорили многие годы. Несмотря на неоднократные отсрочки, с 1 августа в нашей стране таки заработает открытый рынок газа. С этого дня прекратится действие правительственных норм положения, касающегося специальных обязательств при ценообразовании на газ (ПСО). Вместо них стоимость голубого топлива должен регулировать рынок, из-за чего цена газа для населения должна сравняться с его стоимостью для промышленности. Напомним, что многие годы бизнес платил за газ больше, чем население. Кроме того, украинцы смогут отказаться от услуг традиционных газовых монополистов и самостоятельно выбирать поставщика голубого топлива, который предложит людям более выгодные условия.

«С нас берут деньги за услуги, которые не предоставляют»

Эти новшества вводятся согласно нормам Закона Украины «О рынке газа». Кроме того, на этих изменениях настаивал Международный валютный фонд при предоставлении Украине кредита в размере 5 млрд долларов. Однако в связи с открытием газового рынке возникает немало опасений и вопросов, с которыми мы попробуем разобраться. В первую очередь украинцев интересует, как изменится стоимость газа для населения после отмены государственных ограничений тарифов?

«Цена станет рыночной, и далеко не факт, что она вырастет относительно предыдущих показателей, так как сегодня механизм формирования стоимости по формуле НАК „Нафтогаз“ не является прозрачным для потребителя, — сообщил „ФАКТАМ“ исполнительный директор энергетического провайдера ETG.UA Владимир Шведкий. — Открытый рынок принесет конкуренцию между участниками, при которой каждый будет пытаться снизить себестоимость топлива. За счет этого мы можем рассчитывать на рыночную цену, которая будет прозрачной и доступной для потребителей».

Однако многие эксперты имеют другое мнение относительно справедливости формирования стоимости газа.

«Начиная с 1 августа тарифы на газ будут меняться каждый месяц, — сообщил «ФАКТАМ» независимый эксперт кандидат экономических наук Александр Хмелевский. - Они будут устанавливаться на основе средней цены на нидерландском газовом хабе TTF в предыдущем месяце. Кроме того, в тариф включают стоимость доставки газа из Нидерландов в Украину, НДС, наценку «Нафтогаза», стоимость услуг «Укртрансгаза», наценку газсбытов и так далее.

Ничего общего с рынком данная методика определения цен на газ не имеет. Рыночная цена должна формироваться, исходя из соотношения спроса и предложения в Украине, а не где-то там, в далеких Нидерландах. Получается, что ни украинские производители, ни потребители никак на цену газа не влияют. А ведь 69% газа, который потребляется в Украине, — именно внутренней добычи. Причем в Нидерландах ни одно из украинских предприятий газ не покупает. Неоправданным является включение в тариф стоимость доставки газа из Нидерландов в Украину. На самом деле такая доставка не производится, а значит, с нас берут деньги за услуги, которые не предоставляют", — отметил эксперт.

«Не исключено, что в новом сезоне цена газа зимой может вырасти на 50%»

В связи с внедрением рыночной модели ценообразования возникает вопрос: насколько существенной может быть разница между стоимостью газа зимой и летом?

«Традиционно цена газа растет в отопительный сезон, но если проанализировать 2019 год, то мы увидим, что летом газ был дороже, чем зимой, — отметил Владимир Шведкий. — Общая экономическая ситуация не дает оснований предполагать, что цена может существенно вырасти в ближайшем будущем. На данный момент мы находимся на пятнадцатилетнем минимуме цен, но в случае повторения карантина в осенне-зимний период и остановки ряда производств, из-за чего будет снижаться спрос на природный газ, мы можем увидеть ценник в пределах сегодняшнего уровня. Сейчас цена в Украине, со всеми расходами на транспортировку и НДС, составляет порядка 100 евро».

Эксперты не столь оптимистичны в своих прогнозах.

«Действительно, сейчас цена газа на нидерландском хабе находится на десятилетнем минимуме, что вызвано пандемией коронавируса и мировым экономическим кризисом, — признал Александр Хмелевский. — Однако ожидается, что в ближайшее время цена на газ будет расти. Также не стоит забывать, что летом стоимость газа традиционно падает, а зимой поднимается. В 2019—2020 годах сезонные колебания цен на газ достигали 50%. Не исключено, что в новом сезоне стоимость газа зимой тоже вырастет на 50%.

Следует обратить внимание и на тот факт, что сейчас газовые хранилища Украины заполнены. То есть «Нафтогаз» и другие газовые предприятия закупили топливо по минимальным ценам и будут продавать его нам зимой значительно дороже, получая сверхприбыли", — отметил эксперт.

Не секрет, что от стоимости природного газа напрямую зависят многие жилищно-коммунальные тарифы, в частности на отопление и горячее водоснабжение. Как открытие рынка газа отразится на их стоимости?

«Сейчас речь идет об отмене специальных обязательств НАК „Нафтогаз“ только лишь по поставкам газа для личного потребления населением, то есть это плиты, котлы и отопление собственных домохозяйств, — сообщил Владимир Шведкий. — Для предприятий коммунальной теплоэнергетики планируют оставить принцип формирования цены „Нафтогаза“ еще на один отопительный сезон. Поэтому роста стоимости отопления и горячего водоснабжения не ожидается».

Эксперты также пока не могут утверждать, что коммунальные тарифы врастут.

«Несмотря на то что цены на газ будут меняться ежемесячно, тарифы на отопление и горячее водоснабжение планируют устанавливать раз в год перед отопительным сезоном, — отметил Александр Хмелевский. - Чиновники обещают снижение цен, поскольку тарифы этого сезона были определены с учетом прошлогодней цены на газ в 6 500 грн за тысячу кубометров. Сейчас предлагается ориентироваться на стоимость 4 048 грн. Но не исключено, что тепловые предприятия будут страховаться от возможного роста цен на газ и закладывать в свои расчеты более высокую стоимость. Также в тарифы могут включить различные дополнительные расходы. Да и в разных областях тарифы могут существенно отличаться. Поэтому более конкретно о ценах можно будет сказать в октябре».

«Поставщики газа — это, как правило, дочерние компании облгазов, которые не имеют ни топлива, ни трубы для его доставки»

Также с 1 августа украинцы смогут свободно поменять поставщика газа. Но будут ли граждане это делать, особенно при сильных монопольных позициях традиционных газовых поставщиков?

«Хотя граждане и получили возможность менять поставщика газа, на практике особого смысла в этом нет, — считает Александр Хмелевский. — Поставщики газа — это, как правило, дочерние компании облгазов, которые не имеют ни топлива, ни трубы для его доставки. Их функции — сбор денег с потребителей. Работают они в основном на агентских соглашениях с облгазами и получают за свои услуги 1−2% комиссии. На формирование цен на газ они не влияют, как и на качество обслуживания. Поэтому предложить более дешевый газ потребителям не смогут, разве что поделятся частью комиссионных», — отметил эксперт.

Однако у представителей газового бизнеса иное мнение.

«Уже сейчас можно сказать, что от 3 до 7% готовы и хотят менять поставщика, — уверен Владимир Шведкий. — Причинами являются отсутствие должного уровня сервиса и клиентоориентированности, а также нехватка качественных консультаций. Мы видим активность со стороны физлиц с запросом на переход. Если компании-монополисты не будут использовать административный ресурс, создавать искусственные технические проблемы или доначислять потребленный ранее газ, то мы ожидаем, что в первый отопительный сезон порядка 7% рынка отойдет независимым поставщикам. А в последующие 2−3 года эта цифра увеличится до 15−20%».

По мнению представителей энергетического бизнеса, важное значение для привлечения клиентов будет иметь внедрение современных онлайн-сервисов.

«Отмена ПСО и запуск розничного рынка газа для населения даст каждому украинцу возможность свободно выбирать не только поставщика, но и цену на голубое топливо, — сообщил «ФАКТАМ» директор по развитию бизнеса энергетической компании YASNO Александр Онищенко. - Чтобы привлечь клиента, компании будут конкурировать в качестве оказания услуг, развитии сервисов и пытаться предложить наиболее выгодные условия. Мы уверены, что в ближайшее время выбрать и заключить нужный контракт можно будет просто через интернет в несколько кликов, как это происходит в Европе. Преимущества для бытового потребителя очевидны.

Конечно, на начальном этапе значительная часть населения будет настороженно относиться к рыночным механизмам. Однако появятся и активные клиенты, которые начнут анализировать ситуацию и сравнивать поставщиков. Хотя для многих клиентов решающим фактором остается цена", — подытожил Онищенко.

Стоит напомнить, что в июльских квитанциях киевлянам выставят две суммы за электричество. Кроме того, в платежке отдельной графой выделят еще одну цифру — за обслуживание придомовых теплосчетчиков.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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