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Спорт

Представление Мирчи Луческу в «Динамо»: онлайн-видеотрансляция

8:22 30 июля 2020
Мирча Луческу

В четверг, 30 июля, вице-чемпион Украины презентует нового главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу, которому 29 июля исполнилось 75 лет. В связи с карантином, вызванным распространением коронавируса в Украине, представление наставника пройдет в онлайн-формате.

Прямую видеотрансляцию презентации румынского специалиста, которую проведет Youtube-канал ФК «Динамо», смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 12:00) в этой новости.

Напомним, что «бело-синие» 20 июля уволили тренерский штаб команды во главе с Алексеем Михайличенко, а 23 июля заключили контракт на два года (с возможностью пролонгации еще на один сезон) с румынским специалистом. В понедельник 27 июля Луческу отказался работать в «Динамо», сославшись на невозможность руководить командой в атмосфере враждебности (в частности, Олег Блохин назвал назначение румына плевком в лицо). Но после беседы с президентом клуба Игорем Суркисом румынский специалист, 12 лет возглавлявший «Шахтер», решил остаться.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» 12-й раз в истории завоевало Кубок Украины.

Фото ФК «Динамо»

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