На трассе Киев — Харьков нашли расстрелянный "Мерседес" с трупом в салоне, — СМИ (фото)

На трассе в районе Пирятина Полтавской области неизвестные обстреляли автомобиль. Мужчина-водитель погиб. На месте работает полиция. С начала недели это уже второе вооруженное нападение на трассе. Предыдущий инцидент случился 28 июля под Одессой.

Как сообщил Телеграм-канал Новина, черный Mercedes S class стоял на развилке при выезде на трассу Киев — Харьков. На боковом стекле со стороны водителя были хорошо заметны следы от пуль. В машине на водительском месте обнаружили тело мужчины. Его личность выясняется.

Напомним, 28 июля во Львовской области взорвали автомобиль известного бизнесмена. Владелец погиб. А в Ужгороде две компании устроили разборки со стрельбой и крушением автомобилей.

Фото Новина/Telegram

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