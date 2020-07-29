Избиение полицейскими бойца ООС в Одесской области: скандал получил продолжение

Руководство полиции Одесской области отреагировало на скандал в Болграде с избиением участника ООС. В оскорблении и применении силы к ветерану обвиняют сотрудников полиции. В областном главке объявили, что подозреваемые отстранены от работы до окончания служебного расследования.

Заявление было сделано после того, как возле областного главка полиции в Одессе собралась массовая акция ветеранов в поддержку избитого побратима.

«Сейчас ведется служебное расследование… Сотрудники территориального отделения полиции, участвовавшие в конфликте, отстранены. Начато производство по статье 125 УК Украины. После завершения служебного расследования его материалы будут направлены в ГБР», — рассказал замначальника полиции области Сергей Махотин.

Участников акции пригласили в управление для дачи показаний о событиях в Болграде.

Напомним, скандальный инцидент в Болграде начался с того, что местный житель 22 июля обратился в полицию для розыска супруги и детей. Заявитель подозревал, что семья скрылась от него в реабилитационном центре.

К вечеру 22 июля 29-летний житель Болграда прибыл в больницу, чтобы зафиксировать побои. У мужчины были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ссадины головы и ушиб бедра. Пациент заявил, что его избили местные полицейские.

Потерпевший утверждал, что в отделении полиции его заковали в наручники, после чего повалили на пол и избивали, а также подвергли издевательствам: тушили сигарету о грудь и засовывали окурки в рот.

Как сообщали «ФАКТЫ», инциденту в Болграде предшествовали скандал в полиции в Днепропетрвоской области и тяжкие обвинения в адрес полицейских в Кагарлыке.

Фото od.npu.gov.ua

183

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter