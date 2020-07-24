30 июля 2020

Как это нередко случается, открытие, о котором пойдет речь сегодня, произошло совершенно неожиданно. 30 июля 1898 года владельцы одного из первых американских санаториев братья Келлоги решили порадовать своих пациентов вкусным блюдом из кукурузной муки. Но поскольку во время его приготовления повар отвлёкся на решения какой-то личной проблемы, тесто свернулось и оказалось испорченным. Увидев это и понимая, что людей всё равно нужно чем-то покормить, братья поручили повару хорошенько раскатать тесто деревянной скалкой, а затем слегка обжарить его с двух сторон. Получившиеся в результате этих несложных процедур кукурузные хлопья настолько пришлись всем по вкусу, что с тех пор их постоянно начали включать в санаторное меню.

Следует заметить, что братья Джон и Уилл Келлоги вообще были людьми весьма незаурядными. Как, впрочем, и их отец Джон Келлог-старший, основатель фабрики по производству веников в городе Бэттл-Крик, штат Мичиган. Всего в семье было 16 детей. И едва ли не все чего-то в жизни добились. Но наиболее успешным из них стал именно Джон Келлог-младший. Закончив сначала Мичиганский педагогическое училище, а затем и Нью-Йоркский университет, Джон получил диплом врача. В 27 лет он женился на Элле Итон и уже через несколько лет у них было 49 детей!

Следует заметить, что все их дети были приемными, поскольку, как с гордостью заявлял Джон Келлог-младший, со своей супругой он ни разу в жизни не занимался сексом. Келлог открыл первый в штате Мичиган комплексный санаторий, в котором применялись оздоровительные диеты, клизмы и физические упражнения для полного выздоровления пациентов. А ещё он был одним из ведущих специалистов-сексологов своего времени и даже написал научный трактат, в котором обосновал вредность мастурбации и перечислил 39 заболеваний, вызываемых рукоблудием.

Но, как это ни странно звучит, более всего Келлог прославился своим изобретением кукурузных хлопьев и рекламной компанией по продвижению нового продукта в массы. В рекламных объявлениях, регулярно публиковавшихся в дамских журналах, Келлог предлагал читательницам, зайдя в магазин, мило подмигнуть бакалейщику. Те, кто выполнял условия рекламной кампании, получали 2 пачки кукурузных хлопьев бесплатно.

И если поначалу кукурузные хлопья считались исключительно полезным продуктом, ускоряющим обменные процессы мозга и улучшающим память, то с постепенным добавлением в них сахара и различного рода сомнительных ингредиентов они стали высококалорийными. Причём, настолько, что в 2012 году британские власти даже запретили рекламу компании Kellogg’s (основанную много лет назад уже потомками братьев Келлогов), поскольку она вводила женщин в заблуждение относительно калорийности таких завтраков…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.