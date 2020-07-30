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Сорванные крыши и уничтоженный урожай: в Украине разгулялся ураган (фото, видео)
Волынская область 29 июля пережила настоящий удар стихии — шквальный ветер сломал десятки деревьев и пообрывал линии электропередач. Больше всего пострадал Гороховский район, сообщает Суспільне.
По словам жительницы села Подберезье Майи Новосад, гроза продолжалась всего полчаса, однако несколько домов лишились кровли.
Возле автостанции в городе Горохов надвое раскололась верба, ее ветки повредили припаркованное рядом авто.
В сети сообщили, что под вечер непогода затронула и Ровенщину. Сильный ливень затопил улицы Дубно и Острога. Местный житель Виктор Саюк показал видео.
По данным ГСЧС, непогода привела к обесточиванию 52 населенных пунктов в пяти областях. В частности, в Черниговской области по состоянию на 7:00 30 июля без света оставались 23 поселка, в Ровенской — 13, Сумской — 10, а также по 3 в Волынской и Черновицкой областях.
Напомним, 28 июля в курортной Кирилловке (Запорожская область), после шторма и сильнейшего ливня с грозой затопило улицы поселка и базы отдыха. Справиться с последствиями удара стихии за один день не удалось.498
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