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В Беларуси разыскивают еще 200 наемников ЧВК "Вагнера"
На территории Беларуси, где задержали 33 граждан России из ЧВК «Вагнера», находятся еще около 200 боевиков.
Как передает белорусский «Интерфакс», об этом заявил госсекретарь Совбеза Андрей Равков.
«33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси. По оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стогу сена», — заявил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич считает, что Россия работает на общую дестабилизацию ситуации в стране перед президентскими выборами.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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