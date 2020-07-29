Задержанные в Беларуси наемники — вагнеровцы: стали известны подробности спецоперации (видео)

32 боевика, которых задержали правоохранители Беларуси, оказались бойцами российской ЧВК «Вагнера».

Как сообщает «БЕЛТА», все они — граждане России.

Отмечается, что правоохранители Беларуси получили информацию о более, чем 200 боевиках, прибывших в страну для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. У каждого из задержанных была небольшая ручная кладь и три больших тяжелых чемодана на всех.

Группа прибыла в Минск в ночь на 25 июля, поселилась в гостиницу, а 27 июля переехала в один из санаториев Минского района.

Издание утверждает, что на прибывших обратили внимание, поскольку те отличались «нехарактерным для российских туристов поведением»: спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания.

Мужчины были одеты в стиле «милитари», они небольшими группами изучили территорию санатория и прилегающие районы.

Также сообщается еще об одном задержанном, которого обнаружили на юге страны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», избирательная кампания в Беларуси в 2020 году сопровождается массовыми акциями протеста и задержанием митингующих.

А виднейший исследователь путинизма Игорь Эйдман утверждает, что Кремль может попытаться использовать президентские выборы в Беларуси, чтобы осуществить захват государства.

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